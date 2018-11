Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy időalapon.","shortLead":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy...","id":"20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c596ace-bd64-4904-ac23-b8b6edcaef28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","timestamp":"2018. november. 14. 15:21","title":"Vége a Teslák ingyenes töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","shortLead":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","id":"20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd5a06-2cbf-488d-92d6-b58fb9cb3bb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","timestamp":"2018. november. 15. 21:24","title":"Megbukott a Pentagon a történetének első könyvvizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","id":"20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb5abf-1dc4-47f5-8ac3-f5014065acc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","timestamp":"2018. november. 15. 15:29","title":"Újabb aranybánya: Tiborcz üzlettársa a régészetbe is beszállna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","shortLead":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","id":"20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a60d2f-21fc-4753-8ca0-dccea0671bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","timestamp":"2018. november. 15. 17:09","title":"Itt az ítélet: nem lehet népszavazást tartani a lakástakarékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","shortLead":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","id":"20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799210ce-886b-49c9-9b2c-749c321ff2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Egy vízzel teli medencében vészelte át a ló a tűzvész pusztítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és a lakosság érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával vádolják a szentendrei önkormányzatot a civilek. A városvezetés és a beruházó szerint viszont mindenre van logikus magyarázat, csak a civileknek nincs fülük rá, hogy meghallják.","shortLead":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és...","id":"20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99d8fc-2276-4e9e-b09e-170d8e9b4b18","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","timestamp":"2018. november. 15. 14:45","title":"\"Toronyház\" a szentendrei Duna-partra? Összecsaptak a civilek a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df604b-dfea-418e-bdef-3b36ce9a2d99","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Kozteruleti_plakatokon_korozik_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 12:24","title":"Közterületi plakátokon körözik Gruevszkit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord alacsony a Duna vízállása, novemberben sorra dőlnek meg a melegrekordok. A Környezetügyi államtitkárság munkatársainak pedig épp most küldték el csaknem a felét. Az elbocsátások miatt 85 civil szervezet tiltakozik. Szerintük pont olyan területen spórol a kormány, amelyet erősíteni kellene.","shortLead":"Rekord alacsony a Duna vízállása, novemberben sorra dőlnek meg a melegrekordok. A Környezetügyi államtitkárság...","id":"20181115_Nem_a_klimavalsag_idejen_kellene_a_Kornyezetugyi_allamtitkarsag_felet_elbocsatani__tiltakoznak_a_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032012b-33f5-431a-bf25-bc179e910d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nem_a_klimavalsag_idejen_kellene_a_Kornyezetugyi_allamtitkarsag_felet_elbocsatani__tiltakoznak_a_civilek","timestamp":"2018. november. 15. 21:54","title":"Nem a klímaválság idején kellene a Környezetügyi államtitkárság felét elbocsátani - tiltakoznak a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]