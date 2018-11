Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","shortLead":"Ezeket kövesse, és nem lesz baj.","id":"20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d057b698-4ddd-48f7-914c-bdf8282b483e","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Most_van_szezonja_itt_vannak_a_hazi_palinkafozes_szabalyai","timestamp":"2018. november. 16. 16:50","title":"Most van szezonja, itt vannak a házi pálinkafőzés szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","shortLead":"Még mindig nem egyértelmű, hogy az öltözéknek semmi köze a nemi erőszakhoz.","id":"20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6fb363-cd18-4a52-b2aa-1b429093698f","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Noi_tangak_leptek_el_a_kozossegi_oldalakat_es_fontos_uzenetuk_van","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Női tangák lepték el a közösségi oldalakat, és fontos üzenetük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d743293-771b-4205-bad4-bbe3a18dbb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fájdalmas döntésekre kényszerült a Rózsavölgyi Szalon.\r

\r

","shortLead":"Fájdalmas döntésekre kényszerült a Rózsavölgyi Szalon.\r

\r

","id":"20181116_Emelt_jegyar_elmarado_bemutato__ezt_hozza_a_TAO_eltunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d743293-771b-4205-bad4-bbe3a18dbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d000e2-0f1a-44cb-8632-ea937b279d84","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Emelt_jegyar_elmarado_bemutato__ezt_hozza_a_TAO_eltunese","timestamp":"2018. november. 16. 11:06","title":"Emelt jegyár, elmaradó bemutató – ezt hozza a tao eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG úgy tudja, hogy a médiatanács nem hosszabbította meg egyik olyan rádióadó frekvenciaengedélyét sem, amely a kormányhoz közel álló médiabirodalom konkurenciája. ","shortLead":"A HVG úgy tudja, hogy a médiatanács nem hosszabbította meg egyik olyan rádióadó frekvenciaengedélyét sem, amely...","id":"20181116_Megszunik_a_Music_FM_es_a_Slager_FM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2110fb-e641-4afb-8734-93ab9790087a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Megszunik_a_Music_FM_es_a_Slager_FM","timestamp":"2018. november. 16. 08:06","title":"Megszűnik a Music FM és a Sláger FM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","shortLead":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","id":"20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a6741-12b7-411c-b756-97730dd01ee2","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Happy TV: élő adásban jelentkezett be a srebrenicai mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1454cf-6d71-4dfd-8f39-3db492029c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crosley nevű cég bevállalta, amit eddig nem sokan mertek megtenni: a retróhullámot meglovagolva újra kazettás rádiót dob a piacra.","shortLead":"A Crosley nevű cég bevállalta, amit eddig nem sokan mertek megtenni: a retróhullámot meglovagolva újra kazettás rádiót...","id":"20181116_crosley_kazettas_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1454cf-6d71-4dfd-8f39-3db492029c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2a8403-43cb-4b09-89fd-36f882612708","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_crosley_kazettas_radio","timestamp":"2018. november. 16. 20:03","title":"Nem találunk szavakat: újra kapható lesz a kazettás rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]