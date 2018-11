Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","shortLead":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","id":"20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793e241-9430-41d7-aac6-400c0558fd49","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","timestamp":"2018. november. 20. 08:05","title":"Leválthatják a paksi bővítésért felelős minisztert, Süli Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nincs ugyanis szakember. A dolgozókat még nem értesítették erről.","shortLead":"Annyira nincs ugyanis szakember. A dolgozókat még nem értesítették erről.","id":"20181120_Bezarnak_a_ket_eve_69_millio_forintbol_felujitott_Merenyi_Korhaz_pszichiatriai_osztalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8976d3bf-d1ca-4538-b628-697037054bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Bezarnak_a_ket_eve_69_millio_forintbol_felujitott_Merenyi_Korhaz_pszichiatriai_osztalyat","timestamp":"2018. november. 20. 07:53","title":"Bezárnák a két éve 69 millió forintból felújított Merényi-kórház pszichiátriai osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Panulin Ildikó a Kossuth rádióban azt javasolta, hogy aki tudja, vegye át személyesen csomagját, és akkor nem kell órákat várnia a kézbesítőre.","shortLead":"Panulin Ildikó a Kossuth rádióban azt javasolta, hogy aki tudja, vegye át személyesen csomagját, és akkor nem kell...","id":"20181120_A_Posta_szovivoje_szerint_jobban_jarunk_ha_elmegyunk_a_csomagunkert_es_nem_varunk_a_Postara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e3b113-4a4a-468d-9a79-7678f146a5c3","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_A_Posta_szovivoje_szerint_jobban_jarunk_ha_elmegyunk_a_csomagunkert_es_nem_varunk_a_Postara","timestamp":"2018. november. 20. 10:37","title":"A Posta szóvivője szerint jobban járunk, ha elmegyünk a csomagunkért, és nem várunk a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne a hiány leszorítására.","shortLead":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne...","id":"20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc34433-8254-4a08-b8e7-cdf860ee3f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 21. 15:44","title":"Megint 400 milliárdos kiigazításra szólította fel Brüsszel a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","shortLead":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","id":"20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1757fe-8876-4c41-9854-494da8a8619d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a Jobbik a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]