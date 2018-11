Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval melegíthetnek be a drukkerek. Fotósunk a megnyitó előtt már körbefényképezte a létesítményt.","shortLead":"Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval...","id":"20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b74216-fab3-420d-ab6c-05267474a111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399c2b-0385-4784-85be-bc535199ce88","keywords":null,"link":"/sport/20181121_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_wellhello_galeria","timestamp":"2018. november. 21. 17:13","title":"Megmutatjuk a Vidi új, 14 milliárdos arénáját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen viszonyok előnye, az ugyanúgy a hátránya is lehet. ","shortLead":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen...","id":"20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c258c-2683-4801-aa6a-05128ad16183","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","timestamp":"2018. november. 22. 17:30","title":"Nem csak szex, ideológia: kinek való a poliamoria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai szabályokat, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek az országra nézve. Szerinte kellemetlen ma Magyarországon élni.","shortLead":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai...","id":"20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dcd8b0-4a2d-4cfc-b077-78b4c054acab","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","timestamp":"2018. november. 23. 11:08","title":"Schiffer: Esélyes, hogy 2030-ig Orbán hatalmon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és a csomagoknak.","shortLead":"A második generációs Evoque nem nőtt nagyobbra az elődjénél, a belsejében viszont több hely jut az utasoknak és...","id":"20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b591ff-5980-4cf5-a61e-9863109d150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dde5f-3ced-4808-aa1b-b9649aa85444","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_range_rover_evoque_divatterepjaro_suv_hibrid","timestamp":"2018. november. 23. 08:21","title":"Itt a hibridként is elérhető teljesen új Range Rover Evoque","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és a titkosszolgálatok tekintetében Gruevszki tetten ért szöktetése. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és...","id":"20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd3ac1-430c-4ff1-8531-5f3352a0dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","timestamp":"2018. november. 21. 14:18","title":"A NATO-ból intézték így? Orbánnak kínos, hogy lebukott Gruevszki szöktetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette elhelyezett táblát.","shortLead":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette...","id":"20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3054e-e6ff-4f54-8b34-7dbf395aa521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","timestamp":"2018. november. 21. 13:58","title":"A nap fotója: \"a világ legrövidebb bicikliútja\" Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","shortLead":"A férfi még sosem volt hasonló helyzetben, de higgadtan vezette le a szülést.","id":"20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb93e2e-61b4-4f1c-aeaa-a6d1db9e398b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_A_reggeli_csucsforgalomban_segitette_vilagra_gyermeket_egy_martonvasari_apa","timestamp":"2018. november. 22. 14:42","title":"A reggeli csúcsforgalomban segítette világra gyermekét egy martonvásári apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]