Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","shortLead":"Mint fél óra alatt egy Budapest-Siófok.","id":"20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1fbe41-8668-4fff-8cc1-1c439a2c4e7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_autobahn_nemetorszag_vw_golf_gti_autos_video","timestamp":"2018. november. 28. 04:06","title":"Erre jó az Autobahn: száz kilométer 26 perc alatt, végig 250-nel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már nézhetők a facebookos év végi összefoglaló kisfilmek, amelyek idén könyvformájú videóban jelennek meg az üzenőfalakon.","shortLead":"Néhány felhasználónál már nézhetők a facebookos év végi összefoglaló kisfilmek, amelyek idén könyvformájú videóban...","id":"20181128_facebook_emlekek_emlekoldal_fotok_ev_vegi_film_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0213b611-8346-490f-b31d-72952cc858f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_facebook_emlekek_emlekoldal_fotok_ev_vegi_film_osszefoglalo","timestamp":"2018. november. 28. 09:03","title":"Önnek is ad egy e-könyvet ajándékba a Facebook, a legszebb emlékei lesznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9ba5e2-01f6-4605-b3e7-21340f9a45bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik árus sátra porig égett.","shortLead":"Az egyik árus sátra porig égett.","id":"20181128_Robbanas_majd_tuz_volt_a_pozsonyi_karacsonyi_vasarban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9ba5e2-01f6-4605-b3e7-21340f9a45bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ce47f4-d894-4375-b4d7-2b0c0c792c33","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Robbanas_majd_tuz_volt_a_pozsonyi_karacsonyi_vasarban__video","timestamp":"2018. november. 28. 21:33","title":"Robbanás, majd tűz volt a pozsonyi karácsonyi vásárban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már bejutott, az további előnyöket kap.","shortLead":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már...","id":"20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9357ac-89f0-471d-90a5-ee66d3094b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","timestamp":"2018. november. 29. 12:40","title":"300-400 ezer ember lakhatása kerül veszélybe a Nemzeti Eszközkezelő bezárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","shortLead":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","id":"20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57445319-6216-493f-8356-82609e5dca3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","timestamp":"2018. november. 28. 20:26","title":"Kétszer küldték haza a sürgősségiről a fiatalt, miközben vírusos agyhártyagyulladása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82b4a73-6c32-4213-a523-316975e124f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ egyik legjelentősebb lapja a csütörtöki, nemzetközi kiadásán címlapon tálalja, hogyan tud meghalni a független sajtó. Orbán Viktorról és a kormányzati szócsővé silányított Origo portálról írnak.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb lapja a csütörtöki, nemzetközi kiadásán címlapon tálalja, hogyan tud meghalni a független...","id":"20181129_A_New_York_Times_cimlapon_hirdeti_hogyan_oltek_meg_az_Origot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a82b4a73-6c32-4213-a523-316975e124f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b667f5b-1d59-46b3-ba27-0c141ed2f104","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_A_New_York_Times_cimlapon_hirdeti_hogyan_oltek_meg_az_Origot","timestamp":"2018. november. 29. 08:11","title":"A New York Times címlapon hirdeti, hogyan ölték meg az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7babf450-7ae1-49be-b6d1-9ac00c8fd45a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Rakosi_Matyas_is_megirigyelne_a_stilust_amivel_az_Origo_udvozolte_a_totalis_kozpontositast","timestamp":"2018. november. 28. 14:17","title":"Rákosi Mátyás is megirigyelné a stílust, amivel az Origo üdvözölte a totális központosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]