[{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

\r

","shortLead":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap...","id":"20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62467660-aa56-4db1-baac-b863be6f38f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Nem érdemes még temetni Andy Vajna filmuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. A polgármester a vásárlásba belehajszolt eladósodottakkal néz farkasszemet, és kénytelen széttárni a karját az igénylők előtt is, mert lakás, az nincs.","shortLead":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények...","id":"20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca4ba3-6cd8-4e40-89a4-92cb82a201ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. november. 28. 06:30","title":"Újabb csontváz borult Márki-Zay Péterre az előző városvezetés szekrényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","id":"20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cdebd-7536-4858-bf15-0983dea89bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","timestamp":"2018. november. 27. 21:17","title":"Hasogdzsi gyilkosai 7 perc alatt végeztek az újságíróval, majd zenét hallgatva feldarabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0370201-c61a-41a6-893e-ba5b6fb56245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyiküket vacsora, másikukat harc közben sikerült lencsevégre kapni.","shortLead":"Egyiküket vacsora, másikukat harc közben sikerült lencsevégre kapni.","id":"20181127_Mozgalmas_ejszakaik_vannak_az_Aggteleki_Nemzeti_Park_hiuzainak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0370201-c61a-41a6-893e-ba5b6fb56245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef8467-edaa-4473-b25b-de6ad98dfb0c","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Mozgalmas_ejszakaik_vannak_az_Aggteleki_Nemzeti_Park_hiuzainak__video","timestamp":"2018. november. 27. 11:11","title":"Mozgalmas éjszakáik vannak az Aggteleki Nemzeti Park hiúzainak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek között. A szakemberek szerint az eszközzel teljesen új irányt vehet az internetes kommunikáció.","shortLead":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek...","id":"20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc26377-565e-4ff3-acca-eab07852eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","timestamp":"2018. november. 28. 10:33","title":"Mit szólna, ha a jövőben úgy chatelhetne ismerőseivel, hogy közben érzi az illatukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","shortLead":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","id":"20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737574b-718b-4331-a17b-9d1f2b2c3341","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Moszkva ukrán határsértésről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]