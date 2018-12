Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési kötelezettségüket.","shortLead":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa...","id":"20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77215ba8-0601-44dc-b35a-af10f5c5de4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","timestamp":"2018. december. 01. 10:37","title":"Mától a kétszeresére nő a kiva belépési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés hangoztatásával szerezhet magának népszerűséget, áll az e heti HVG elemzésében.","shortLead":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés...","id":"20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023c744-4a13-4438-8973-50328a653b36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","timestamp":"2018. november. 29. 15:35","title":"Ukrajnának is kapóra jöhet a kercsi orosz agresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Német-Magyar Fórum vendége lesz Michael Roth, a kormány képviselőivel is tárgyalna. ","shortLead":"A Német-Magyar Fórum vendége lesz Michael Roth, a kormány képviselőivel is tárgyalna. ","id":"20181201_Budapestre_jon_az_Orbanon_gunyolodo_nemet_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4dc5-5e9f-463e-99d4-7cd43c3f6cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Budapestre_jon_az_Orbanon_gunyolodo_nemet_miniszter","timestamp":"2018. december. 01. 11:52","title":"Budapestre jön az Orbánon gúnyolódó német miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen este bemutatták.","shortLead":"Egyetlen este bemutatták.","id":"20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd1b93-4486-4a4e-8668-727f7f99ef8f","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","timestamp":"2018. november. 30. 08:42","title":"Ha a nézők rosszul lettek Lars von Trier filmje alatt, milyen lehet a vágatlan verzió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bdfb5a-a3aa-44fa-8f35-3378ab67ff3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgatói posztot azért ismét megpályázza.","shortLead":"Az igazgatói posztot azért ismét megpályázza.","id":"20181130_Macsai_Pal_nem_rendez_jovore_az_Orkenyben__es_nem_is_jatszik_uj_darabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bdfb5a-a3aa-44fa-8f35-3378ab67ff3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9c0c3-9302-4686-afd7-5bd7da91fbfb","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Macsai_Pal_nem_rendez_jovore_az_Orkenyben__es_nem_is_jatszik_uj_darabban","timestamp":"2018. november. 30. 17:28","title":"Mácsai Pál nem rendez jövőre az Örkényben – és nem is játszik új darabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket az idei év végi kínálatban. A cél minden esetben az, hogy az olvasó közelebb jusson önmagához, de a válogatás során maga döntheti el, hogy ehhez tárgyilagos, szenvedélyes vagy épp humoros úton akar haladni.","shortLead":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket...","id":"20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed50b5-ce42-4a86-b492-66fe6a3bd5d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","timestamp":"2018. november. 30. 19:09","title":"Az év végén többféle úton is közelebb juthatunk önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]