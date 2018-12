Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","shortLead":"Új képeket küldött a NASA InSight nevű űrszondája, amely csütörtök óta dolgozik a Mars felszínén.","id":"20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd17f94-d8e4-49d6-95ef-4bebd4dd9bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_mars_nasa_insight_fotok_urszonda","timestamp":"2018. december. 02. 22:03","title":"Nézze meg: két új fotót küldött haza a Marson dolgozó InSight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel” – mondta Budapestről Márki-Zay Péter. Szegeden jó eséllyel Botkát támogatják majd.","shortLead":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel”...","id":"20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74350ad-9c1f-449e-8650-1c20e7c79772","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"Márki-Zay: A Fidesz Putyinnal, a szélsőjobbal és a kommunistákkal együtt rombolja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztő cégnek kedvez egy nemrég megjelent rendeletmódosítást.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztő cégnek kedvez egy nemrég megjelent rendeletmódosítást.","id":"20181201_Csaladban_marad_Schmidt_Maria_veje_lett_a_BIF_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8b1ad-7142-4cc3-b352-4466b5e8944e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Csaladban_marad_Schmidt_Maria_veje_lett_a_BIF_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. december. 01. 16:15","title":"Családban marad: Schmidt Mária veje lett a BIF vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre vezető összekötő út felüljáróját építik.","shortLead":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre...","id":"20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343a3faa-d82c-4efb-b43c-9c61ab68540c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","timestamp":"2018. december. 01. 17:32","title":"Vasárnaptól éjszakánként többször lezárják a 2-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre indítottak el egy buszt, melyre hajléktalanok szállhatnak fel, és higiéniai és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.","shortLead":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre...","id":"20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f035216-0f8b-442f-9227-415f0c4d76c4","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","timestamp":"2018. december. 01. 15:31","title":"Így is lehet: Belgrádban közösségi finanszírozásból indítottak hajléktalanokat segítő buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon bízik ebben.","shortLead":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon...","id":"20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1204914-a972-47ac-8965-a2348634f102","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","timestamp":"2018. december. 01. 17:03","title":"Kibékül a Qualcomm és az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár volt, most itt a friss kinevezés: a 2021-es vadászati világkiállítás kormánybiztosa lett az amúgy szenvedélyes vadász Kovács. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy hete adta át a kormányszóvivői feladatokat Hollik Istvánnak. Egy hétig \"csak\" nemzetközi...","id":"20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fefbf4d-13c2-4bdd-a91e-a36c45c0d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5fa21-c528-4f88-9a86-1b6ecf17056f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kormanybiztossa_leptette_elo_Orban_Viktor_a_volt_kormanyszovivot","timestamp":"2018. december. 01. 12:08","title":"Itt egy ok, hogy miért válthatták le a kormányszóvivőt: kormánybiztos lett Kovács Zoltánból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]