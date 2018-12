Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is. ","shortLead":"Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint \"szétfejelte a szélvédőt\". A Ripost...","id":"20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da829112-f053-4d06-b3cd-b5aa3cf1fa80","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Curtis_autobaleseterol","timestamp":"2018. december. 04. 15:13","title":"Újabb részletek derültek ki Curtis autóbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági mozgalom felállítását tervezték.","shortLead":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági...","id":"20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d3bb3-0852-4b92-8db8-a1f8ab62dc27","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","timestamp":"2018. december. 03. 08:52","title":"Lehallgatott magánbeszélgetései is szerepet játszhattak Hasogdzsi megölésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","shortLead":"Összesen több mint 300 embert csaptak be, csaknem 100 milliós kárt okozva.","id":"20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0beb9f-b431-4372-9039-b56791e2b704","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kamu_gyogymatracokkal_es_legtisztitokkal_vert_at_idoseket_egy_termekbemutatos_bunbanda","timestamp":"2018. december. 03. 09:43","title":"Kamu gyógymatracokkal és légtisztítókkal vert át időseket egy termékbemutatós bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","shortLead":"A fejlesztők bejelentése szerint december 17-e után egyetlen pornográf tartalmat sem lehet majd az oldalon találni.","id":"20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f177667-3166-4cd5-adeb-72e387de09ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92fd7a9-dad3-428b-b886-16df8a7edbfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tumblr_pornografia_felnott_tartalom_korhataros_tartalom_szexualis_tartalom","timestamp":"2018. december. 04. 10:03","title":"Kitiltja az oldaláról a pornót a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek használata nem mindenhol engedélyezett.","shortLead":"Jeges útfelületen csak az apró szögekkel felvértezett abroncsokkal lehet relatíve normálisan közlekedni, de ezek...","id":"20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36aad4f3-aa5b-4477-b319-19fec6cda129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fd96e-5351-4dfc-9701-881fa8d17c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_onos_eso_jeges_utak__mit_kell_tudni_a_szoges_gumikrol","timestamp":"2018. december. 04. 06:41","title":"Ónos eső, jeges utak – mit kell tudni a szöges gumikról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7601c2-00f8-493b-ba66-bd9eb1d3d7da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A G5 digitális technológiában a kínaiak előnybe kerültek, rábízzuk-e magunkat a Huawei-re? – tette fel a költői kérdést Alex Younger. Az MI6 főnöke alma materének hallgatói előtt beszélt. ","shortLead":"A G5 digitális technológiában a kínaiak előnybe kerültek, rábízzuk-e magunkat a Huawei-re? – tette fel a költői kérdést...","id":"20181204_A_brit_hirszerzes_feje_ritkan_szolal_meg_de_akkor_az_nagyot_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7601c2-00f8-493b-ba66-bd9eb1d3d7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51312973-52b5-46cb-b74d-902ce357c60f","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_A_brit_hirszerzes_feje_ritkan_szolal_meg_de_akkor_az_nagyot_szol","timestamp":"2018. december. 04. 12:01","title":"A brit hírszerzés feje ritkán szólal meg, de akkor az nagyot szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]