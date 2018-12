Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1ab83-dc4a-408a-b6c2-782c6439f867","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","timestamp":"2018. december. 04. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.\r

","shortLead":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is...","id":"20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b2a79-f08b-4759-ad53-2c8d31e4732f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","timestamp":"2018. december. 04. 16:03","title":"Kitalált valamit a Facebook, hogyan tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az akció az év végéig tart.","shortLead":"Az akció az év végéig tart.","id":"20181203_Karacsonyi_vasarokban_razziaznak_az_ellenorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbc1614-29f9-48f7-a0d5-7ca64f307cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Karacsonyi_vasarokban_razziaznak_az_ellenorok","timestamp":"2018. december. 03. 14:30","title":"Karácsonyi vásárokban razziáznak az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint sokan visszaélnek az utazásra felhasznált, de le nem kezelt jegyekkel, ezért szigorítanak.","shortLead":"A vasúttársaság szerint sokan visszaélnek az utazásra felhasznált, de le nem kezelt jegyekkel, ezért szigorítanak.","id":"20181203_MAV_Kevesebb_ideig_lesznek_ervenyesek_a_100_km_alatti_vonatjegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428922c-96bc-46e9-9f74-fe613e352eae","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MAV_Kevesebb_ideig_lesznek_ervenyesek_a_100_km_alatti_vonatjegyek","timestamp":"2018. december. 03. 08:02","title":"MÁV: Kevesebb ideig lesznek érvényesek a 100 km alatti vonatjegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, utasokkal teli autóbusz és kamion ütközött az M1-esen hétfő hajnalban Komárom közelében.","id":"20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abefc702-0bab-492c-83a5-c75dacc0a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b094eb-4af6-4237-a5ff-229c536c3c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_m1_autopalya_busz_kamion_utkozes_baleset","timestamp":"2018. december. 03. 09:29","title":"M1-es: fotók és újabb részletek érkeztek a hajnali balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség lezárta a kelet-ausztráliai nagyváros központját – jelentette a helyi média. \r

","shortLead":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség...","id":"20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85842f7-4752-47f5-a0e3-847286a46de8","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","timestamp":"2018. december. 03. 06:53","title":"Rendőrökre lőttek, elbarikádozták magukat fegyveresek Brisbane-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]