[{"available":true,"c_guid":"70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","shortLead":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","id":"20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50148b2-071f-4c5b-b2e0-06480ef1ef43","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 07. 14:40","title":"Fotók: Jelzőlámpákra került Elvis Presley Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének elutasítása után is.","shortLead":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének...","id":"20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13baf5db-bb89-49cc-ab02-bf3a9b44df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a sárgamellényesek nem tiltakozni, hanem tombolni akarnak.","shortLead":"A kormányfő szerint a sárgamellényesek nem tiltakozni, hanem tombolni akarnak.","id":"20181206_Francia_tuntetessorozat_szombaton_89_ezer_biztonsagit_mozgositanak_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c7a5f9-67af-43cb-9424-990dedabfe32","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_tuntetessorozat_szombaton_89_ezer_biztonsagit_mozgositanak_orszagszerte","timestamp":"2018. december. 06. 21:36","title":"Francia tüntetéssorozat: szombaton 89 ezer biztonságit mozgósítanak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.","shortLead":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban...","id":"20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8c76a-a96d-4019-be1f-24a15cbf6863","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra biztatták a diákokat, hogy írassák meg mással az esszéjüket. A Facebook is tele volt velük. ","shortLead":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra...","id":"20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ef06e-0c8e-477b-9d8b-1f48163094de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","timestamp":"2018. december. 07. 09:33","title":"Ezrével törölte a videókat a YouTube, amelyekben iskolai csalásra biztatták a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából kedveskednek a felhasználóknak. ","shortLead":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából...","id":"20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42962594-bb44-4bf1-8d1a-3fe80d4a1d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","timestamp":"2018. december. 06. 16:33","title":"A Spotify-on hallgat zenét? Nyissa meg, önnek is készítettek egy év végi válogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","id":"20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49442786-6880-48b9-be4d-fd0b8c3d4126","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","timestamp":"2018. december. 06. 19:21","title":"Az USA a levegőben fejezte ki támogatását Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is mutatja, milyen előkelő vendégként fogadják a Budapestről száműzött egyetemet – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is...","id":"20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820f52c-fee3-4d49-b052-96a1791c9254","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","timestamp":"2018. december. 06. 15:31","title":"CEU-költözés: Orbán az egyetlen nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]