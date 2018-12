Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","shortLead":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","id":"20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ff60-715b-4e41-889e-b3cd3253828e","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 21. 09:04","title":"Emberhez méltó munkakörülményeket kérnek a Jézuskától egy fővárosi kórház dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor Ferenc ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Most kiderült, mekkora összegről van szó.","shortLead":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor...","id":"20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d754b7-a653-44ab-9a6d-7b136fdbef23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos bénulást szenved. De hogy legalább a nem teljes körű tájékoztatásért kap-e valamilyen kártérítést a beteg, azt még nem vizsgálták meg 11 évvel a műtét után, a panaszos ezt újabb eljárásban kell, hogy megtegye, ha még szeretné.\r

","shortLead":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos...","id":"20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fa8834-b51c-4f74-8a99-ca489fb6bced","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","timestamp":"2018. december. 20. 12:17","title":"11 évvel a félresikerült műtét után sem kapott kártérítést, de újra perelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7418900c-89f7-4710-857d-0ece7b7c0dac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen eltűntek, a hatóságok nagy erőkkel kezdték meg a kutatást.","shortLead":"Többen eltűntek, a hatóságok nagy erőkkel kezdték meg a kutatást.","id":"20181221_Sujtolegrobbanas_tortent_egy_cseh_szenbanyaban_oten_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7418900c-89f7-4710-857d-0ece7b7c0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1667a4b-9813-47e7-a314-7b88d9fd7dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Sujtolegrobbanas_tortent_egy_cseh_szenbanyaban_oten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 21. 05:54","title":"Sújtólégrobbanás történt egy cseh szénbányában, tizenhárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","shortLead":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","id":"20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2fdf2-c6d9-4c2c-992a-50954b9e4943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","timestamp":"2018. december. 20. 10:45","title":"MNB: versenyképességi fordulat nélkül lassulhat a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d736b437-6cbe-4962-9283-aad0accecb78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy walesi férfi kérte a művészt, hogy alkosson valamit, ami a helyiek egyik problémájára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Egy walesi férfi kérte a művészt, hogy alkosson valamit, ami a helyiek egyik problémájára hívja fel a figyelmet.","id":"20181221_Egy_Instagramuzenetre_valaszul_szuletett_meg_Banksy_legujabb_muve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d736b437-6cbe-4962-9283-aad0accecb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca14d9-831b-4fb4-9854-1c4f459df053","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Egy_Instagramuzenetre_valaszul_szuletett_meg_Banksy_legujabb_muve","timestamp":"2018. december. 21. 11:21","title":"Egy Instagram-üzenetre válaszul született meg Banksy legújabb műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","shortLead":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","id":"20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668c8934-072b-48af-b4e5-76e2639fc4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","timestamp":"2018. december. 20. 09:11","title":"Nincs olyan jogszabály, hogy nem nyúlhat a kocsihoz a parkolóőr ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]