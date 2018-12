Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50218b37-038a-44ea-98ec-140894731dd4","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"A hatalom soha nem szívelte a filozófiát, és ez kölcsönös volt – mondja Kelemen János, a nemrégiben a nagy presztízsű olasz Galileo Galilei-díjjal elismert, közel fél évszázadon át oktató filozófiaprofesszor.","shortLead":"A hatalom soha nem szívelte a filozófiát, és ez kölcsönös volt – mondja Kelemen János, a nemrégiben a nagy presztízsű...","id":"201844__kelemen_janos_filozofus__aszellem_luxusarol_alakomarol__forog_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50218b37-038a-44ea-98ec-140894731dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5567e7-9479-470c-a721-5cb0c18e9677","keywords":null,"link":"/kultura/201844__kelemen_janos_filozofus__aszellem_luxusarol_alakomarol__forog_tovabb","timestamp":"2018. december. 27. 12:00","title":"\"A tanárság nem arról szól, hogy tölcsérrel a diákba töltjük az információt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","shortLead":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","id":"20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d840ad-ddf9-4ebd-b301-b164c9e70d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","timestamp":"2018. december. 27. 09:21","title":"Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám Állam terrorszervezet harcosaitól született hat gyermeknek és anyjaiknak a hazaszállítása érdekében, akiket a kurdok által uralt észak-szíriai területeken tartanak fogva egy táborban.\r

\r

","shortLead":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám...","id":"20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daaee96-5803-4dfa-b35e-4409af12ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","timestamp":"2018. december. 26. 18:07","title":"Egy belga bíróság elrendelte az Iszlám Állam harcosai hat gyerekének a hazatelepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b00faf-7af4-4ea3-87f4-047b509427a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki szeretne a nagymama halálhíre mellett egy cicusos videót vagy valami ízléstelen, vigyorgó szmájlikkal teletűzdelt üzenetet látni? Ezzel a lehetőséggel riogatja reménybeli felhasználóit az általa csak „gyász-Facebooknak” nevezett projekt alapítója, Mark Alhermizi. ","shortLead":"Ki szeretne a nagymama halálhíre mellett egy cicusos videót vagy valami ízléstelen, vigyorgó szmájlikkal teletűzdelt...","id":"201844_gyaszfacebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b00faf-7af4-4ea3-87f4-047b509427a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1578c59d-f002-4e35-a5da-5ae19469f941","keywords":null,"link":"/tudomany/201844_gyaszfacebook","timestamp":"2018. december. 27. 11:35","title":"Apja halála után indította be a \"gyász-Facebookot\" egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]