Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b525ea5-19bb-40f4-b9b3-ac37c76a4a76","c_author":"-r-","category":"elet","description":"2018-ban sok jó új vendéglátóhely nyílt, de bezárások is akadtak bőven. Íme néhány a budapesti veszteséglistáról. \r

\r

","shortLead":"2018-ban sok jó új vendéglátóhely nyílt, de bezárások is akadtak bőven. Íme néhány a budapesti veszteséglistáról. \r

\r

","id":"20181229_Lehuztak_a_rolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b525ea5-19bb-40f4-b9b3-ac37c76a4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16110b90-2cf8-40e6-ab70-40fcf9deea02","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Lehuztak_a_rolot","timestamp":"2018. december. 30. 15:12","title":"Jobbnál jobb éttermek húzták le idén a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi érzelmek időnként egymásba gabalyodva törnek felszínre – vagy munkálkodnak észrevétlenül. ","shortLead":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi...","id":"20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225241f5-505f-4d0f-b335-b7005e1a29e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","timestamp":"2018. december. 30. 20:15","title":"Így működik az érzelmi spirál a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják az országot. ","shortLead":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják...","id":"20181229_mercedes_cla_2019_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed1c8-ec58-4f5e-a270-5c239fbf0dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_mercedes_cla_2019_foto","timestamp":"2018. december. 29. 16:18","title":"Eldugott parkolóban fotózta le olvasónk az új kecskeméti Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De azért követi az eseményeket. ","shortLead":"De azért követi az eseményeket. ","id":"20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01822c2-f42a-410c-ba46-fd7a350801dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","timestamp":"2018. december. 30. 19:56","title":"Parti Nagy Lajos: A választás óta nem érzem azt, hogy írnom kellene a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","shortLead":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","id":"20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9f23-35c2-404b-a8e5-03c43264a607","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","timestamp":"2018. december. 29. 18:55","title":"Miniszteri biztost kapott Orbánék Hungary Helps programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit és Abe Sindzó japán miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök is kapott üdvözlőlapot. ","shortLead":"Theresa May brit és Abe Sindzó japán miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök is kapott üdvözlőlapot. ","id":"20181230_Ujevi_lapot_kuldott_Putyin_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ca8fa-12c1-4a11-881d-849e0c0048d7","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Ujevi_lapot_kuldott_Putyin_Trumpnak","timestamp":"2018. december. 30. 13:18","title":"Újévi lapot küldött Putyin Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág védelmében.","shortLead":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág...","id":"20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589226f8-552f-4dbd-8391-6cb9a26d90f5","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2018. december. 29. 08:20","title":"Csak „hangtompítós\" durrogtatás lesz szilveszterkor a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","shortLead":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","id":"20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fb165-715f-465c-8f2f-8f8a44e7102a","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. december. 30. 08:22","title":"Villamoson rabolt ki egy idős nőt, feladta magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]