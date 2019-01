Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","shortLead":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","id":"20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf3c6a4-e906-4190-ad4d-b6ecdb58d534","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 14:32","title":"Az idén visszavonulna Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","shortLead":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","id":"20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0888918-aa5f-4557-8f3b-517427ad9d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 02. 15:20","title":"Több tucat idősotthont és szeretetotthont fosztott ki egy szlovák bűnbanda Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","shortLead":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","id":"20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851dddb8-a819-467f-9960-7a31bb43dbd3","keywords":null,"link":"/sport/20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","timestamp":"2019. január. 02. 13:42","title":"Sérült, pityergő ellenfelét vigasztalta Sarapova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán belül. Az iskolán kívül viszont állítólag nem.","shortLead":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán...","id":"20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158afb6b-dcba-4558-85de-ae48668968e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","timestamp":"2019. január. 02. 11:03","title":"Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d126b983-cdd8-45b7-9cba-d5afc6b13a52","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d126b983-cdd8-45b7-9cba-d5afc6b13a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Portré: Ennio Morricone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen érezhetőek a pénzhiány hatásai. A finanszírozást Donald Trump amerikai elnök állíttatta le, s közölte, addig nem is kapnak pénzt az intézmények, amíg a kongresszus nem hajlandó pénzt adni az USA–mexikói határon lévő fal teljes megépítésére.","shortLead":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen...","id":"20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c1630-f6c3-4497-a90a-afd865896799","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","timestamp":"2019. január. 03. 09:31","title":"Miközben Trump a falért harcol, egyre kevésbé működik az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]