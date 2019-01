Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem érkezett olyan kevés illegális migráns Európába, mint tavaly, amikor nagyjából 150 ezer embert regisztráltak a tagállamok külső határain.","shortLead":"Öt éve nem érkezett olyan kevés illegális migráns Európába, mint tavaly, amikor nagyjából 150 ezer embert regisztráltak...","id":"20190104_frontex_jelentes_melypont_illegalis_bevandorlas_migracio_migransok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168adb4e-0cda-4285-b60f-664b881f29f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_frontex_jelentes_melypont_illegalis_bevandorlas_migracio_migransok","timestamp":"2019. január. 04. 16:32","title":"Frontex: Ötéves mélyponton az illegális bevándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","id":"20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed86178f-8f9f-44ed-ab9a-d5336d8524c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Schilling_a_Fulkeben_Van_olyan_fiok_hogy_nepharag_es_azt_ki_lehet_nyitni","timestamp":"2019. január. 05. 11:30","title":"Schilling a Fülkében: Van a népharagnak fiókja, amelyet ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith Sargentini is, az a zöldpárti EP-képviselő is, aki elkészítette az Orbán-kormányt elmarasztaló európai parlamenti jelentést.","shortLead":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith...","id":"20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469abb03-1412-4b0c-aa34-c7d02568787d","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","timestamp":"2019. január. 06. 14:53","title":"A magyar ellenzékkel együtt tüntet Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","id":"20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0f413-dd40-406a-ae12-26d4b721c9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 18:59","title":"Szombathelyen a Fidesz-székházhoz, Gödöllőn a megdrágult uszodához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú a vád szerint azért halt meg, mert agyvérzést kapott a K- vitamin beadásának elmulasztása miatt, és azért, mert nem hívtak hozzá időben orvost.","shortLead":"Pénteken folytatódott az a per, amely egy oltásellenes házaspár csecsemőjének halála miatt indult. A hathetes kisfiú...","id":"20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c275bc4-c44d-4a8f-84b2-f4e564200080","keywords":null,"link":"/kkv/20190105_MarkiZay_feleseget_is_meghallgattak_az_oltasellenes_hazaspar_pereben","timestamp":"2019. január. 05. 09:50","title":"Márki-Zay feleségét is meghallgatták az oltásellenes házaspár perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]