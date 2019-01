Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már török tulajdonban van; Belgiumban aggódnak, hogy egyre több csokimanufaktúra kerül külföldi kézbe.","shortLead":"Kávézóláncot akar építeni és a szupermarketek polcain teret hódítani a luxuscsokijairól ismert belga Godiva. A cég már...","id":"201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2202bf0f-1484-4216-8f3f-4c72402520d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce7aca-90a1-4455-b6ce-2f6116c54609","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__godiva__csoki_es_kave__felvasarolt_belga_gyartok__edes_elet","timestamp":"2019. január. 06. 20:00","title":"Édes élet: egy belga klasszikus kalandjai a törökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát szerdán rabolták el egy konténerhajó fedélzetéről Benin térségében. A járművön összesen 26 tengerész tartózkodott a támadás idején: húsz orosz, két georgiai, és négy ukrán állampolgár.","shortLead":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát...","id":"20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ab5c6-92e0-436f-b270-738334410407","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","timestamp":"2019. január. 05. 15:39","title":"Kalózok hurcoltak el orosz tengerészeket a nyugat-afrikai Guineai-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe pénteken, estére az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a rettegett vírusról van szó – közölték helyi hatóságok. ","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe...","id":"20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e696a12-5f3f-4ad1-a934-d65be2ade6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","timestamp":"2019. január. 04. 22:13","title":"Nem ebolás az annak hitt svédországi beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat – közölte Hasan Salihamidzic, a bajor csapat elnöke, s azt is bejelentette, a francia nemzetiségű csatért megbüntették. Ribérynél akkor szakadt el a cérna, amikor a közösségi médiumokon bírálták, hogy arannyal bevont sztéket rendelt. Érdemes azt is megnézni, hogyan vágja a séf a húst.","shortLead":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat –...","id":"20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915f7ea-8e2c-4b43-89fb-dfa0b9d8bf80","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","timestamp":"2019. január. 06. 15:27","title":"Jót káromkodott Ribéry és gyorsan meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","shortLead":"I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. ","id":"20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916375f2-8790-4b71-b97d-c45adfc7808c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a960d9e3-ad80-4208-9e22-08ae78aac13e","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_A_konstantinapolyi_okumenikus_patriarka_hivatalosan_elismerte_az_onallo_ukran_ortodox_egyhazat","timestamp":"2019. január. 05. 12:43","title":"A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hivatalosan elismerte az önálló ukrán ortodox egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi zsoldosok miatt fordultak ehhez az eszközhöz.","shortLead":"Képekkel illusztrálják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen a mai kormányellenes megmozdulásokon. Nyilván a külföldi...","id":"20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaef19e-bffd-4d65-b01e-50639e6c560b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_A_rendorseg_is_uzent_a_tuntetoknek","timestamp":"2019. január. 05. 10:53","title":"A rendőrség is üzent a tüntetőknek, hogy a külföldi Soros-zsoldosok is megértsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]