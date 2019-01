Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376a553-0c07-464d-828c-57c255784c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","timestamp":"2019. január. 08. 09:59","title":"Leégett Sebestyén Balázsék karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","shortLead":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","id":"20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7294be-4771-4b42-8fd8-93e2506a4343","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. január. 09. 19:02","title":"Egy japán étteremben kapott állást Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű Szolgáltatási Platform. De vajon minden problémára megoldást jelent?","shortLead":"Egyelőre még csak tesztüzemben működik és bár még nem teljesen tökéletes, már most hasznosnak tűnik a Jármű...","id":"20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ae1e2a-6845-45f3-8b3d-ab15c8208a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe4e91-65b6-40b5-9934-2d1add1e9d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_vege_az_oratekeresnek_es_a_hasznalt_autos_atvereseknek_kiprobaltuk_az_ingyenes_ellenszert","timestamp":"2019. január. 08. 18:00","title":"Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek? Kipróbáltuk az ingyenes ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","shortLead":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","id":"20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec0c6f4-8c8f-47c8-a9f3-9502c90281c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","timestamp":"2019. január. 08. 06:41","title":"A nap fotója: A suzukis, aki McDrive-nak nézte a martfűi Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt a gyűjtőszállításban (cross-docking), amivel szinte bármilyen alapanyag vagy késztermék 1-2 nap alatt eljuttatható Európa bármelyik pontjára. De miért gazdaságosabbak ezek a rendszerek, és mi történik addig, amíg a küldemény eljut a célig?","shortLead":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt...","id":"20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85456d6a-97a2-4161-a585-c79f9201f4ed","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","timestamp":"2019. január. 08. 12:26","title":"20%-ot is spórolhatnak a vevők ezzel a logisztikai csavarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasok türelmét kérik.","shortLead":"Az utasok türelmét kérik.","id":"20190108_BKK_Nehany_busz_nem_jar_az_intenziv_havazas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc9156-a313-420f-a47a-66157dfaf894","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_BKK_Nehany_busz_nem_jar_az_intenziv_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 14:18","title":"BKK: Néhány busz nem jár az intenzív havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]