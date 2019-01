Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","shortLead":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","id":"20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7238ed5-2662-4cb4-9f57-ac1749845c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","timestamp":"2019. január. 16. 20:44","title":"Összedől Britannia, aki okozta, nyugodtan kocog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp Dániel a párt első gazdasági igazgatója volt korábban. Most a sok ellenzéki politikus által csak propagandamédiának titulált MTVA megbízott vezérigazgatója.","shortLead":"Papp Dániel a párt első gazdasági igazgatója volt korábban. Most a sok ellenzéki politikus által csak...","id":"20190115_A_Jobbik_alapito_tagja_a_hirhamisito_MTVAvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7959451-595b-4aab-8162-6c2409512769","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Jobbik_alapito_tagja_a_hirhamisito_MTVAvezer","timestamp":"2019. január. 15. 18:21","title":"A Jobbik alapító tagja a hírhamisító MTVA-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük előnyben, eltekintünk azonban azoktól az alapvető információktól, amelyek a saját helyzetünk és az előttünk álló kihívás mélyebb megértését biztosítanák.","shortLead":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük...","id":"20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2fc56-2dcd-4858-a9c1-e2b32ce306b3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","timestamp":"2019. január. 15. 13:15","title":"Miben és hogyan segíthet a figyelő hallgatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hó betört a szobákba is, a vendégeket és a dolgozókat kimentették.","shortLead":"A hó betört a szobákba is, a vendégeket és a dolgozókat kimentették.","id":"20190115_Lavina_zudult_egy_szallodara_es_egy_vendeghazra_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9ce6b3-44b5-4005-80a9-891504246902","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Lavina_zudult_egy_szallodara_es_egy_vendeghazra_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Lavina zúdult egy szállodára és egy vendégházra Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efea2ca8-66a2-461a-9d87-370cdd29e29a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Csengersimánál lekapcsolták.","shortLead":"A rendőrök Csengersimánál lekapcsolták.","id":"20190116_Egy_autoszalliton_probalt_egy_lopott_Audit_atvinni_Romaniaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efea2ca8-66a2-461a-9d87-370cdd29e29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47148ce7-e8a0-400a-b4e8-8434b25a5dbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_Egy_autoszalliton_probalt_egy_lopott_Audit_atvinni_Romaniaba","timestamp":"2019. január. 16. 16:49","title":"Egy autószállítón próbált egy lopott Audit átvinni Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","shortLead":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","id":"20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd10f159-4687-48c7-b1c6-eaef405bc9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","timestamp":"2019. január. 15. 18:26","title":"Budapesten is gyertyát gyújtottak a meggyilkolt lengyel politikus emlékére – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig több száz új sofőr csatlakozott hozzájuk. ","shortLead":"A BKV azt közölte, hogy már 2017-ben elkezdték a toborzó kampányukat a létszámhiány miatt, ennek köszönhetően pedig...","id":"20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd6c8f-6585-4534-acd7-2e8c678c779d","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_BKV_Nem_is_annyira_sulyos_a_letszamhiany_a_cegnel","timestamp":"2019. január. 15. 17:52","title":"BKV: Nem is annyira súlyos a létszámhiány a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]