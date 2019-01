Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","shortLead":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","id":"20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae181ec8-c7a4-4e6b-951b-b3e872e75ae0","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","timestamp":"2019. január. 16. 16:16","title":"Tömegével lehet rendelni O1G-s tárgyakat Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget a követeléseiknek, sztrájkolni fognak a közszolgálati dolgozók.","shortLead":"A sztrájkszabályoknak megfelelően előkészítették a munkabeszüntetést, ezért ha a kormány nem tesz eleget...","id":"20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b10b76-52b2-4adb-b971-07eed7f016e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e9991f-5e23-4492-83e0-e535735534c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_marcius_14_kozszolgati_dolgozok_sztrajk","timestamp":"2019. január. 17. 11:15","title":"Március 14-én jöhet a közszolgálati dolgozók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett elkezdte élőzni a találkozót, de öt percen belül be kellett azt fejeznie. A tárgyalás néhány percen belül véget is ért.","shortLead":"Szél Bernadett elkezdte élőzni a találkozót, de öt percen belül be kellett azt fejeznie. A tárgyalás néhány percen...","id":"20190116_A_kozmedia_kommunikacios_igazgatoja_lement_Hadhazyekhoz_majd_letiltotta_a_kep_es_hangfelvetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6611274-5fe2-43fb-8792-da681ce04563","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_kozmedia_kommunikacios_igazgatoja_lement_Hadhazyekhoz_majd_letiltotta_a_kep_es_hangfelvetelt","timestamp":"2019. január. 16. 13:12","title":"A közmédia kommunikációs igazgatója pár percre lement Hadházyékhoz, majd letiltotta a kép- és hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","id":"20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf367063-7ae3-47b6-bb99-74838cc35cb5","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","timestamp":"2019. január. 16. 09:13","title":"Shane Tusup végre elárulta, mit tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzést már kiírták, február 26-ig lehet ajánlatokat benyújtani.","shortLead":"A közbeszerzést már kiírták, február 26-ig lehet ajánlatokat benyújtani.","id":"20190116_Aprilis_elejen_megkezdodhet_a_tereprendezes_a_debreceni_BMWgyar_teruleten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8e540c-52be-474f-b88d-e691c635172b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Aprilis_elejen_megkezdodhet_a_tereprendezes_a_debreceni_BMWgyar_teruleten","timestamp":"2019. január. 16. 09:04","title":"Április elején megkezdődhet a tereprendezés a debreceni BMW-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mariah Carey mindent visz.","shortLead":"Mariah Carey mindent visz.","id":"20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69a51e-f3e6-4fd1-8910-507c57270de9","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Megvan a Facebook 10 éves kihívása? Úgy tűnik, győztest hirdethetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]