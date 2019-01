Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","shortLead":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","id":"20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d8061a-f204-4be1-b673-525645a5324e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","timestamp":"2019. január. 19. 16:47","title":"A tüntetők lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","shortLead":"Aki nem tett eleget a felszólításnak, azzal szemben a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz.","id":"20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c92bee7-3e09-4c8b-8893-be320d03843a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcefaa7-0714-4858-b60f-1e986e0b1e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Rendorseg_Lanchid_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 18:52","title":"Rendőrség: Hat főt kellett eltávolítani a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb ajánlat szerinti kivitelezési költség meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet - közölte az önkormányzat. ","shortLead":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb...","id":"20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7368d9de-a699-4fda-96f6-2fc45751a4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","timestamp":"2019. január. 19. 08:41","title":"Debrecen megmondta, mennyit szán a főpályaudvarra, de annyiért senki sem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bff25b-1084-4229-8201-cc807a60f1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_collection1_lopott_jelszvak_imdb_freedive_google_terkep_traffipax_instagram_tojas_hold_sotet_oldala_fotok","timestamp":"2019. január. 20. 11:03","title":"Ez történt: elkezdték bekapcsolni a traffipax-figyelmeztetéseket a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c37056f3-2bb8-4193-914c-09ef08e606b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összbevételük kétharmadát a bérekre költötték el az első osztályú magyar csapatok.","shortLead":"Az összbevételük kétharmadát a bérekre költötték el az első osztályú magyar csapatok.","id":"20190119_Csapatonkent_havi_116_millio_forintot_koltenek_berekre_az_NB_Iben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c37056f3-2bb8-4193-914c-09ef08e606b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8562c4c0-317a-4805-a48c-1ed8a832b999","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Csapatonkent_havi_116_millio_forintot_koltenek_berekre_az_NB_Iben","timestamp":"2019. január. 19. 12:36","title":"Csapatonként havi 116 millió forintot költenek bérekre az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Parádés gépszörnyeteg. ","shortLead":"Parádés gépszörnyeteg. ","id":"20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e5efc-4458-49e3-9edf-e58c10b4bad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","timestamp":"2019. január. 20. 09:41","title":"Egy 550 lóerős Pobjeda az orosz válasz Ken Blockra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Thuróczy Szabolcsa vagy Szabó Kimmel Tamása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és intenzívek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják...","id":"20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9c6aa9-cf1a-4178-9ea6-69a04ece0ce3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","timestamp":"2019. január. 18. 20:00","title":"Váradi Gergely: Vágytam rá, hogy kapjak nagy pofonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]