[{"available":true,"c_guid":"54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró zaklatására és a házának a felgyújtására - közölte a Vecernje Novosti című belgrádi napilap.","shortLead":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró...","id":"20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d46dc-f59d-4c38-840c-07d66623b650","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","timestamp":"2019. január. 26. 10:59","title":"Felgyújtatta egy szerb polgármester egy újságíró házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","shortLead":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","id":"20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37bf231-d88c-4cf0-92bc-769065fce6fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","timestamp":"2019. január. 25. 06:46","title":"24.hu: Több ezer önkormányzati lakás áll üresen a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és a tagiskola kapcsán. Székely László szerint az intézményekben elszigetelten, sivár, lepusztult körülmények között nevelkednek, tanulnak a családjukból kiemelt, fogyatékossággal élő gyerekek. ","shortLead":"Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Tornanádaskán található négy speciális lakásotthon és...","id":"20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eaa6d0-6c7a-4e6a-83ee-68469ecbaaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Sivar_lepusztult_korulmenyek_kozott_elnek_a_tornanadaskai_lakasotthonok_gyerekei","timestamp":"2019. január. 24. 16:32","title":"Sivár, lepusztult körülmények között élnek a tornanádaskai lakásotthonok gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A játékkal az orosz gyártó ki akart állni a támadással vádolt honfitársaik mellett. ","shortLead":"A játékkal az orosz gyártó ki akart állni a támadással vádolt honfitársaik mellett. ","id":"20190125_Bizarr_orosz_tarsasjatek_keszult_a_novicsokos_Szkripalmerenyletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b6c27d-900e-4f77-815f-f0f222d98755","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bizarr_orosz_tarsasjatek_keszult_a_novicsokos_Szkripalmerenyletrol","timestamp":"2019. január. 25. 17:57","title":"Bizarr orosz társasjáték készült a novicsokos Szkripal-merényletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de azóta sem tudni hollétéről.","shortLead":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de...","id":"20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7c565-9dcf-4a48-a4b7-fd8ac50794da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","timestamp":"2019. január. 25. 20:03","title":"Két hónapja tűnt el Kínában egy környezetszennyezést dokumentáló fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli a felhasználókat. ","shortLead":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli...","id":"20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42337384-4546-4b4e-b660-6949800a77f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","timestamp":"2019. január. 25. 12:03","title":"Ennyi volt: egy hónap és megszűnik a Facebook fotós alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ba1865-94e2-45ef-8e2e-b502218b177e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ő a legesélyesebb és legtámogatottabb ellenzéki kihívója Tarlós Istvánnak.","shortLead":"Szerinte ő a legesélyesebb és legtámogatottabb ellenzéki kihívója Tarlós Istvánnak.","id":"20190125_Bajnai_videoban_jelentette_be_hogy_Karacsony_Gergelyt_tamogatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ba1865-94e2-45ef-8e2e-b502218b177e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c0f086-b65c-4480-a08e-48473a798a44","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Bajnai_videoban_jelentette_be_hogy_Karacsony_Gergelyt_tamogatja","timestamp":"2019. január. 25. 15:15","title":"Bajnai Gordon videóban jelentette be, hogy Karácsony Gergelyt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]