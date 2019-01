Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer embert küldhetnek el Nagy-Britanniában, átszervezés lesz.","shortLead":"Több ezer embert küldhetnek el Nagy-Britanniában, átszervezés lesz.","id":"20190127_Eltunhetnek_a_huspultok_es_a_peksegek_a_brit_Tescokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e3aee-ce26-4195-a30e-9de04d10e232","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Eltunhetnek_a_huspultok_es_a_peksegek_a_brit_Tescokbol","timestamp":"2019. január. 27. 11:14","title":"Eltűnhetnek a húspultok és a pékségek a brit Tescókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék Nicolás Maduro elnök személyi védelmét. ","shortLead":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék...","id":"20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b55b84-41d7-41a1-a9c7-50c34e7cfb8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 26. 14:20","title":"Orosz magánhadsereg katonái vigyázhatnak Maduróra Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","id":"20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8ece6c-200d-4dd7-ab13-ef3ab2a00e63","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","timestamp":"2019. január. 26. 20:18","title":"Meghalt egy börtönben éhségsztrájkoló örmény politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk elég sok mindent és olyan árat kínálunk helyettük, aminek nehéz ellenállni. Teljesen eltűnik a prémium hangulat és csak egy akciós zsákmány marad?","shortLead":"Mitől is prémium egy autó? A név presztízse, az anyagminőség, a fejlett technológiák? Mi van, ha utóbbiakból elhagyunk...","id":"20190126_mercedes_benz_e200_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4658b8-6549-42da-8b3e-1629db0c7f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0379963-cc0e-4c07-ab1d-e54b5ca0e3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_mercedes_benz_e200_teszt","timestamp":"2019. január. 26. 12:30","title":"Teszteltünk egy E-osztályú Mercedest, ami annyiba kerül, mint egy Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra számíthat. ","shortLead":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra...","id":"20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d6b4c-2023-4148-ace6-4539f28c63fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","timestamp":"2019. január. 26. 09:27","title":"Több tízezres bírságot is kaphatnak az autósok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","shortLead":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","id":"20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de5f4c0-ba91-4a0d-8be6-f1699067d6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","timestamp":"2019. január. 27. 16:24","title":"Baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahn nagykutyái. ","shortLead":"Az Autobahn nagykutyái. ","id":"20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ff0-15f2-4115-8406-2ec19dfd313f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","timestamp":"2019. január. 26. 10:50","title":"270-nel kergetőzik autópályán ez a BMW M3 Competition és Audi RS4 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]