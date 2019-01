Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra lenne szükség. További 2000 orvos nyugdíjas korban van – foglalta össze a bumm.sk","shortLead":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra...","id":"20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6541e3-f07d-481e-a130-ad66329c7bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Több ezer nővérre és orvosra lenne szükség Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b026ba-bcd2-41f7-8c94-c4e24cef5cab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren vonultak az egymást követő nyolcadik szombaton Belgrád utcáira Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve, akit azzal vádolnak, hogy autokratikus eszközökkel irányítja az országot.","shortLead":"Több ezren vonultak az egymást követő nyolcadik szombaton Belgrád utcáira Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását...","id":"20190126_Ismet_ezrek_vonultak_Belgrad_utcaira_a_szerb_elnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b026ba-bcd2-41f7-8c94-c4e24cef5cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc7cc0-369d-4813-be83-0844aee18b42","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Ismet_ezrek_vonultak_Belgrad_utcaira_a_szerb_elnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. január. 26. 21:19","title":"Ismét ezrek tüntettek Belgrádban a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a színész ismét Budapestre jön. ","id":"20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f92a170-975e-4d58-a8bb-9bcdfad8c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd74aabb-e0a1-4aed-b510-6f627b9c908a","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Schwarzenegger_mondhat_beszedet_Vajna_temetesen","timestamp":"2019. január. 28. 05:42","title":"Schwarzenegger mondhat beszédet Vajna temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","shortLead":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","id":"20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979b7267-1c3a-448a-bd36-7eda9d4f8264","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","timestamp":"2019. január. 28. 06:41","title":"A nap fotója: romantikus meglepetés a solymári parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]