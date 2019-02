Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea7b9c9-02bc-402f-9626-119d3551d2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába próbált meg megállni a sofőr a havas/jeges úttesten, a kocsi nem nagyon akart neki engedelmeskedni, és csak csúszott az előtte álló furgon felé.","shortLead":"Hiába próbált meg megállni a sofőr a havas/jeges úttesten, a kocsi nem nagyon akart neki engedelmeskedni, és csak...","id":"20190201_baleset_koccanas_subaru_wrx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea7b9c9-02bc-402f-9626-119d3551d2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3bdff7-c6ba-47f2-9af1-5db3ac214a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_baleset_koccanas_subaru_wrx","timestamp":"2019. február. 01. 12:31","title":"Videó: Úgy kommentálta a koccanásos balesetet a sofőr, mint egy dél-amerikai sportriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","shortLead":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","id":"20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e8a5c-08cb-49fa-8d45-cb368c77d063","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 15:26","title":"Márciusban tűnt el ez a lenti lány, még mindig keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","shortLead":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","id":"20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e56297-f1fc-49e9-bdfa-297097981c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","timestamp":"2019. február. 01. 16:07","title":"Egyre több megtakarítása van az átlag magyarnak, Orbánnak is összejött az első millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius fokot. Közben az USA-ban rekordhideget mérnek, s már több mint húszan haltak meg a fagy miatt.","shortLead":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius...","id":"20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c4c1f-08bc-4bb4-b454-f5a2d84bc3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","timestamp":"2019. február. 01. 11:23","title":"Január volt Ausztrália történelmének legmelegebb hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","id":"20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f8ce7-d018-4dee-bd52-12f9872e3664","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","timestamp":"2019. február. 01. 11:16","title":"Leesett a megégett tűzoltó kesztyűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő fogadja majd Ferenc pápát. Orbán sajtófőnöke később sajtókacsának nevezte a hírt.","shortLead":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő...","id":"20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e289d6de-82e8-4d27-b14f-3d14a0e96cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. február. 01. 17:41","title":"Egy román napilap szerint Orbán fogadja majd Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat a szerdai tőzsdei zárás után.","shortLead":"A piaci várakozásnál kisebb negyedéves nyereségről számolt be a Tesla Inc. amerikai elektromosautó-gyártó vállalat...","id":"20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c11557-23b0-4b71-804f-1609aa34383a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nem_ment_jol_a_Tesla_szekere_egymilliard_dollartol_estek_el","timestamp":"2019. február. 01. 16:45","title":"Nem ment jól a Tesla szekere, egymilliárd dollártól estek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","shortLead":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","id":"20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d17c5-4a61-48d4-a0b0-269ccced21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","timestamp":"2019. február. 02. 18:21","title":"Több mint 300 tábori ágyat vettek civilek az egészségügyi kormányzat helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]