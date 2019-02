Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai téli olimpiánál történt. Hogy ezt elérjék, egy igen radikális eszközhöz nyúlnak.","shortLead":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai...","id":"20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dd4e4-2880-4bcb-8939-cfe0b24c93c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","timestamp":"2019. február. 05. 13:33","title":"200 millió civil eszköz ellen indít hackertámadást Japán, állítják, jó okuk van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","shortLead":"Egy hawaii politikus megpróbálná komolyan venni a polgárok egészségét.","id":"20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a52b0-1bf7-4659-ba66-1c8e16335c23","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Ha_szaz_ev_a_dohanyzasi_korhatar_vajon_leszoknak_az_emberek_a_cigarettarol","timestamp":"2019. február. 05. 14:27","title":"Ha száz év a dohányzási korhatár, vajon leszoknak az emberek a cigarettáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","id":"20190205_kamionbaleset_belsobarand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1a955b-5ea7-4a7b-82ae-e881ed5cc0b1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_kamionbaleset_belsobarand","timestamp":"2019. február. 05. 12:33","title":"Súlyos baleset a 63-ason, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan, amire kifejezetten gyakran keresünk rá.","shortLead":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan...","id":"20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbca7f2-b943-4db7-a324-a2a93468999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Videó: A Google is leforgatta a saját Super Bowl-reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők. A helyszínen néztük meg, milyen hatással van a török-EU megállapodás a 86 ezres görög szigetre, amelynek menekülttáboraiból sokan évekig nem szabadulnak. Embertelen körülmények, kilátástalanság és szolidaritás. ","shortLead":"Miközben Európa nagy része lezárta a határait, Leszbosz szigetére továbbra is százával érkeznek a menedékkérők...","id":"20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1e530-1333-46e8-9870-adbf07d9f5e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kerjuk_nyissatok_meg_a_magyar_hatart_igy_lesz_egy_menekulttaborbol_borton","timestamp":"2019. február. 05. 06:30","title":"„Kérjük, nyissátok meg a magyar határt”: így lesz egy menekülttáborból börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","id":"20190205_Vadat_emeltek_egy_bolgar_embercsempesz_ellen_a_parndorfi_ugyhoz_kapcsolodoan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6e169-b348-49a4-acd5-f87c851c98b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Vadat_emeltek_egy_bolgar_embercsempesz_ellen_a_parndorfi_ugyhoz_kapcsolodoan","timestamp":"2019. február. 05. 14:06","title":"Vádat emeltek a parndorfi halálkamion ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti számából megtudhatja azt is, hogy már többségben vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok.","shortLead":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti...","id":"20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f9d61-f3a9-4c45-b6cc-efc3e8bc5f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 06. 13:25","title":"Medián: Félmillió támogatót veszített el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási intézménybe.\r

","shortLead":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási...","id":"20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63022c94-e189-4a5b-b05a-e06daf166318","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","timestamp":"2019. február. 05. 17:11","title":"Csúszhat a kötelező nyelvvizsga bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]