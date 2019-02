Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","shortLead":"A magyar rendőrök etikus módon végzik az autóval közlekedők sebességmérését. És nem bújnak el előlük.","id":"20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b5c556-870b-4fd7-a5bc-a8496d6b042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ha_nem_latnak_bennunket_nem_jelenti_azt_hogy_elbujtunk__nyilatkozta_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 08:59","title":"Ha nem látnak bennünket, nem jelenti azt, hogy elbújtunk – nyilatkozta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, ami megtiltotta a Lánchídra vasárnapra tervezett demonstrációt. Az ítélet szerint a rendőrség figyelmen kívül hagyta az együttműködés és az érdemi egyeztetés kötelezettségét – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte...","id":"20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f44d28-6d93-45e1-8747-f3e69072bc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","timestamp":"2019. február. 07. 12:53","title":"A rendőrség nem tilthatja be a vasárnapi, Lánchídra tervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra. Megtudtuk, a vezetők közül ki mennyi időt töltött ott. Orbán Viktor magánútjain nem nagyon használta a várót, talán egy kivétellel: július 10-én vb-meccsen is járt, és a váróban is megfordult.","shortLead":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra...","id":"20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421c2d1-e41d-48fe-a896-72298c792180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"Így használta Orbán és Áder a negyedmilliárdos exkluzív ferihegyi várót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés, majd azok összesítése, ez azonban a német versenyhivatal szerint problémás.","shortLead":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés...","id":"20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914f5069-1ae2-4c40-b90e-876f3e7ccedb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","timestamp":"2019. február. 07. 21:03","title":"Begurultak a németek a Facebookra, komoly változtatást követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. A digitális transzformációnak köszönhetően ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Ezek közül mutatunk be két izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi...","id":"20190207_Unja_a_hovegi_sakkozast_a_szamlakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ff309f-4a4c-42f0-b89f-727ab7b7e575","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190207_Unja_a_hovegi_sakkozast_a_szamlakkal","timestamp":"2019. február. 07. 13:15","title":"Unja a hóvégi sakkozást a számlákkal? Ez talán önnek is segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","shortLead":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","id":"20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a4232-13a9-48fa-9e85-424a3aba3a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","timestamp":"2019. február. 08. 08:31","title":"PS: Leállították a Hunyadi-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]