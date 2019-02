Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja honlapján. Szerinte ma az ellenzéknek minden értelemben rendszeralternatívát kell állítani Orbánnal szemben, egyeztetni lépéseit, összehangolni akcióit.","shortLead":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja...","id":"20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c445f-a323-497b-a4bd-c5db5d44c701","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","timestamp":"2019. február. 08. 06:00","title":"Gyurcsány: Ez már lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és a Madártani Egyesület már korábban is rajta volt, de most újabb meglepő nevek kerültek fel.","shortLead":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és...","id":"20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befaf990-b893-4eb3-ad40-264cdca82038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","timestamp":"2019. február. 08. 10:32","title":"A zsonglőrök és a madárbarátok után az Autóklub is felkerült a Soros-szervezetek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe964876-3d19-405a-93d6-707e7de06014","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe964876-3d19-405a-93d6-707e7de06014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak dobni.","shortLead":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak...","id":"20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5855cd10-1498-420a-a4c7-f79eb5494e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","timestamp":"2019. február. 08. 11:21","title":"BMW i7: jön az elektromos luxusautó, cél a 600 kilométeres hatótáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85799cd-fb42-456a-8cec-2947e4cef533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz katonai hírszerzés (GRU) harmadik olyan embere, aki akkor tartózkodott Nagy-Britanniában, amikor 2018 márciusában Salisburyben novicsok idegméreggel megkísérelték megölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt, Bulgáriában is akkor jelent meg, amikor egy helyi üzletember és fia betegedett meg ismeretlen összetételű méregtől – állítja a Bellingcat oknyomozó portál.","shortLead":"Az orosz katonai hírszerzés (GRU) harmadik olyan embere, aki akkor tartózkodott Nagy-Britanniában, amikor 2018...","id":"20190208_Ujabb_mergezesi_ugybe_keveredett_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85799cd-fb42-456a-8cec-2947e4cef533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d5d365-f6c0-4a38-984e-df876218e2f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Ujabb_mergezesi_ugybe_keveredett_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 08. 11:51","title":"Újabb mérgezési ügybe keveredett Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]