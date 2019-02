Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.","shortLead":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni...","id":"20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b3e627-541f-4b50-ad0b-992e0b380c45","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","timestamp":"2019. február. 09. 08:06","title":"A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati részén az ENSZ szerint. A világszervezet élelmezési programjának (WFP) Szíriáért felelős szóvivője a dpa hírügynökségben szombaton megjelent nyilatkozatában azt mondta, a rukbáni az egyik legsúlyosabb humanitárius szükséghelyzet, amelyet eddig látott.","shortLead":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati...","id":"20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82979b70-afab-45d5-82e6-2e17232a1de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","timestamp":"2019. február. 09. 11:56","title":"Sorra halnak meg a nők és a gyerekek az egyik szíriai menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7fc9d7-7278-473b-a694-9c8b260c993f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Tunéziában a tuniszi Bardo múzeum és a szúszai üdülőkomplexum elleni 2015-ös terrortámadás hét vádlottját - közölte szombaton egy védőügyvéd.\r

","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Tunéziában a tuniszi Bardo múzeum és a szúszai üdülőkomplexum elleni 2015-ös...","id":"20190209_Tunezia_terrortamadas_itelet_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7fc9d7-7278-473b-a694-9c8b260c993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be572d-f96b-4647-9e9b-734329cadf78","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Tunezia_terrortamadas_itelet_eletfogytiglan","timestamp":"2019. február. 09. 14:20","title":"Életben maradhatnak, de sosem szabadulhatnak a terroristák, akik 60 emberrel végeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász rikkancsának figurájába az író magát, családjával szembeni frusztrációját is beleszőtte.","shortLead":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász...","id":"201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0773dd73-1411-4e23-afae-6372e5e1f7b9","keywords":null,"link":"/kultura/201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","timestamp":"2019. február. 10. 11:00","title":"Világhírű musicalfeldolgozását szégyellte, de Molnár Ferenc Liliomja nem megy ki a divatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik Magyarországon. ","shortLead":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik...","id":"20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bfdc79-45b2-411d-aa71-1943d3746044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. február. 10. 06:41","title":"Igen ritka régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","id":"20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ac4f6-a992-4331-b141-ced1bb33efe2","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","timestamp":"2019. február. 10. 09:10","title":"Két ember meghalt reggel az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

