Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","shortLead":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","id":"20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5d553b-4f87-4401-a7ef-4695d450dcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 09. 07:33","title":"Kábítószeres bandát kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1811bb6a-a557-4a76-9f76-b906e93570db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista vezetésű spanyol kisebbégi kormány a függetlenségpárti katalán pártoknak tett engedményekkel próbálja meg elérni, hogy a parlamentben meglegyen a 2019-es költségvetés elfogadásához szükséges szavazattöbbség.","shortLead":"A szocialista vezetésű spanyol kisebbégi kormány a függetlenségpárti katalán pártoknak tett engedményekkel próbálja meg...","id":"20190210_Hatalmas_tomeg_gyulik_Madridban_hogy_tiltakozzon_a_katalanoknak_tett_engedmenyek_miatt__videon_a_spanyol_zaszloerdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1811bb6a-a557-4a76-9f76-b906e93570db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f92496-18bf-4de8-839f-c72ae9e087b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Hatalmas_tomeg_gyulik_Madridban_hogy_tiltakozzon_a_katalanoknak_tett_engedmenyek_miatt__videon_a_spanyol_zaszloerdo","timestamp":"2019. február. 10. 13:08","title":"Hatalmas tömeg gyűlik Madridban, hogy tiltakozzon a katalánoknak tett engedmények miatt – videón a spanyol zászlóerdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívesen piszkálják egymást a rivális gyártók, kipécézve konkurensük készükének gyengéit. Most a Xiaominál gondolták úgy, érdemes pellengérre állítani a Samsung új Galaxy M sorozatát.","shortLead":"Szívesen piszkálják egymást a rivális gyártók, kipécézve konkurensük készükének gyengéit. Most a Xiaominál gondolták...","id":"20190210_xiaomi_reklam__samsung_galaxy_m_telefonok_tft_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6613f2-ba92-46cc-80e9-dfed8765d615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_xiaomi_reklam__samsung_galaxy_m_telefonok_tft_kijelzo","timestamp":"2019. február. 10. 10:03","title":"Így gúnyolódik a Xiaomi a Samsung új mobiljain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három nappal ezelőtti hírek tíz halottról szóltak.","shortLead":"A három nappal ezelőtti hírek tíz halottról szóltak.","id":"20190210_Isztambul_hazomlas_halottak_szama_romok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47855437-083a-4bec-a602-995559eab2e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Isztambul_hazomlas_halottak_szama_romok","timestamp":"2019. február. 10. 15:58","title":"Már huszonegy áldozata van az isztambuli házomlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490405b6-33d2-42ea-a0af-e2da4a2e4e29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Orban_ketszer_ket_hetre_kulfoldre_kuldi_az_iskolasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490405b6-33d2-42ea-a0af-e2da4a2e4e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4550f4-dc8f-4b59-8f79-addf7de15e0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Orban_ketszer_ket_hetre_kulfoldre_kuldi_az_iskolasokat","timestamp":"2019. február. 10. 16:46","title":"Orbán kétszer két hétre külföldre küldi az iskolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a77dc3-508b-4d4e-9020-2b87caee434c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tíz Oscarra jelölte az Akadémia azt a különös fekete komédiát, amely Anna királynő kegyenceinek kíméletlen intrikáit mutatja be. Három nő különös, szeretettel, féltékenységgel, kegyetlenséggel fűszerezett kapcsolatának történeténél jobb filmélmény aligha lesz 2019-ben.","shortLead":"Tíz Oscarra jelölte az Akadémia azt a különös fekete komédiát, amely Anna királynő kegyenceinek kíméletlen intrikáit...","id":"20190209_A_kedvenc_Giorgosz_Lanthimosz_Olivia_Colman_Rachel_Weisz_Emma_Stone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a77dc3-508b-4d4e-9020-2b87caee434c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc2b524-9506-49e4-8bc2-0a9246bf8d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190209_A_kedvenc_Giorgosz_Lanthimosz_Olivia_Colman_Rachel_Weisz_Emma_Stone","timestamp":"2019. február. 09. 15:00","title":"Perverz intimitás: három nő összezárva - kritika a tíz Oscarra jelölt A kedvencről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]