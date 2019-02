Tizenharmadik hete tartanak a zavargások, tiltakozások Franciaország-szerte. Párizsban is voltak akciók, a sárgamellényesek négyezren vonultak utcára, kirakatokat törtek be, autókat gyújtottak fel. A rendőrség gumilövedékeket is használt, amikor a tüntetők meg akarták rohamozni a Nemzetgyűlés épületét, az egyik leszakította egy fotós négy ujját. A tüntetőket a kormány gazdasági intézkedései mellett az ellen is tiltakoztak, mert a kormány az erőszakos tüntetők elleni fellépés törvényi hátterét is megszigorította.

(Atv)