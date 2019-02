Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baadb1b3-509b-4618-9730-4d299a2081b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid értékelést adott ki az MTA munkavállalóiból alakult érdekképviselet. ","shortLead":"Rövid értékelést adott ki az MTA munkavállalóiból alakult érdekképviselet. ","id":"20190212_akademiai_dolgozok_foruma_mta_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baadb1b3-509b-4618-9730-4d299a2081b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ba344f-6161-49c9-ac66-6fffbea8980c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_akademiai_dolgozok_foruma_mta_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. február. 12. 21:28","title":"Akadémiai Dolgozók Fóruma: Állva maradtunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","shortLead":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","id":"20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938c7f8b-6acc-4b68-9a2e-578aa17c8333","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","timestamp":"2019. február. 12. 09:06","title":"Szexért cserébe adták az ebola elleni oltást Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus. Az akadémia egyik legszégyenteljesebb időszakára utalt ezzel, attól igyekezett óvni az intézményt, a kormányt és Magyarországot. Annak tisztázására, hogy pontosan mitől is, idézzük fel a HVG írását 1999-ből, egy olyan évből, amikor Magyarország kormányfőjét szintén Orbán Viktornak hívták.","shortLead":"\"Ne azt éljük meg, amit 70 évvel ezelőtt\" – figyelmeztetett az MTA előtti keddi tüntetésen Pléh Csaba akadémikus...","id":"20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b83e08-fe4e-4bd3-902b-5a21b308fd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba5746-6653-45af-a085-fb2649600b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Halalos_ujjaszuletes_az_Akademia_egypartositasa","timestamp":"2019. február. 13. 10:30","title":"Halálos újjászületés: az Akadémia egypártosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","id":"20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9858b797-e5d7-4961-b82d-86375c0cd2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","timestamp":"2019. február. 12. 13:48","title":"Parragh: Szégyenletes, de lassacskán Románia lesz hazánk legnagyobb vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden egész napos szolidaritási akciót hirdettek, a lila színnel fejezik ki a kiállást az MTA mellett. ","shortLead":"A budapesti élőlánccal és az Akadémia elnökségi ülésével egy időben állnak ki Kolozsváron is az MTA mellett. Szegeden...","id":"20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dced874e-a384-4985-9a28-cd522518999d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kolozsvaron_flashmobbal_allnak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. február. 12. 09:55","title":"Kolozsváron flashmobbal állnak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","shortLead":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","id":"20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3c893f-10db-4fe5-8521-8848338d4de4","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","timestamp":"2019. február. 13. 08:48","title":"Lelőtték a rettegett bosnyák gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy négy kategória, köztük az operatőri győztesének a reklámszünetben adják át a díjat az Oscar-gálán, hogy ezzel rövidítsék a műsoridőt.","shortLead":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai...","id":"20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07624-9350-4d25-b3c1-04dffd0f56a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","timestamp":"2019. február. 13. 15:12","title":"Oscar: reklámszünetben adják át a díjukat, háborognak az operatőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","shortLead":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","id":"20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7c71e-2a43-47fc-9899-1ae9f10e004d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","timestamp":"2019. február. 13. 17:56","title":"Álláshirdetésben keresnek hóhért Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]