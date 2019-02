Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerencsére a sebezhető fajokhoz sorolják, így ki tudták lőni.","shortLead":"Szerencsére a sebezhető fajokhoz sorolják, így ki tudták lőni.","id":"20190215_Leopard_tombolt_egy_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764f08e3-c38b-4c97-ab18-eb4c42a1a41b","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Leopard_tombolt_egy_iskolaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:27","title":"Leopárd tombolt egy iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage brit politikus, a Brexit leghangosabb propagálója. Orbánt Európa jövőjének tartja.\r

","shortLead":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage...","id":"20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b287c-833a-4a91-9f12-3f39fe0f027d","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Nigel Farage: Jó, hogy a kelet-európaiak nem jönnek, csökkent a bevándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint a kétszeresét adja vissza az idén az Orbán-kormány új családtámogatási intézkedéseivel, mint amennyit megspórolt a lakáskasszák tavaly őszi kinyírásával. Az utóbbiak ügyfeleit ugyanis évi nagyjából 70 milliárd forinttal támogatta a kabinet, míg a kormányfő által vasárnap bejelentett csomag 2019-ben 150 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. Csakhogy.","shortLead":"Több mint a kétszeresét adja vissza az idén az Orbán-kormány új családtámogatási intézkedéseivel, mint amennyit...","id":"20190214_Orban_csaladvedelmi_terve_kuporgatok_hatranyban_tehetosebbek_elonyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0bbfb-0cbc-47c6-a8ec-4880d05930d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Orban_csaladvedelmi_terve_kuporgatok_hatranyban_tehetosebbek_elonyben","timestamp":"2019. február. 14. 12:21","title":"Orbán családvédelmi terve: kuporgatók hátrányban, tehetősebbek előnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis az volt, hogy éket verjen Budapest, valamint Moszkva és Peking köze, de Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közölte vele, nem fogadja el a Magyarország szövetségeit érő bírálatot – véli Liu Ming-li a kínai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének európai tanulmányokkal foglalkozó osztályának igazgató-helyettese. Szerinte magyar nemzeti érdek, hogy a Huawei fejlessze a magyarországi 5G-s hálózatot.","shortLead":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis...","id":"20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa87eae-f1b6-483b-b49b-efdf9b8f75a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","timestamp":"2019. február. 14. 14:52","title":"Pompeo kudarcot vallott Budapesten egy kínai elemző szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robbie Williams sajnos nem tudta újra kitalálni magát az elmúlt tizenöt évben, de ettől még voltak szerethető, nagy dobásai. ","shortLead":"Robbie Williams sajnos nem tudta újra kitalálni magát az elmúlt tizenöt évben, de ettől még voltak szerethető, nagy...","id":"20190213_Robbie_Williams_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8375d7-f86e-4eba-b2bf-07df13b053d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Robbie_Williams_szuletesnap","timestamp":"2019. február. 13. 12:16","title":"45 éves lett a showman, aki utoljára a kétezres évek elején volt menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]