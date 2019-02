Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.","shortLead":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is...","id":"20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d64a15-0a1c-424b-a52b-9504cf7d2c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem tartja helyesnek, ha valaki tüntet az ellen, akitől a forrásokat kapja.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem...","id":"20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bf40d-5eaa-42e5-875c-e671c33150ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","timestamp":"2019. február. 21. 08:10","title":"Náray-Szabó Gábor: A sorosozás nem az értelmiségnek szól, ne érezze magát idegesítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","id":"20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c86c8c-c4ad-4a52-a474-f7aff88552bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"Közös közleményig jutott el May és Juncker, áttörésig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f83f23-4592-4dba-b016-476d24181978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új emlékérmeket tervez kibocsátani a Magyar Nemzeti Bank jövőre, az egyiken Pom Pom szerepel majd.","shortLead":"Új emlékérmeket tervez kibocsátani a Magyar Nemzeti Bank jövőre, az egyiken Pom Pom szerepel majd.","id":"20190221_pom_pom_magyar_mese_magyar_nemzeti_bank_emlekerme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f83f23-4592-4dba-b016-476d24181978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fc81bb-1aeb-40f6-a2e6-bcf225655db8","keywords":null,"link":"/elet/20190221_pom_pom_magyar_mese_magyar_nemzeti_bank_emlekerme","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Érmékre kerülnek a klasszikus magyar mesék hősei, Pom Pom az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket.","shortLead":"Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában. Az FBI csak csütörtökön...","id":"20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725f5410-e11b-4cb6-81e9-9c3bf20b5ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad84fc-757c-4c8f-9708-2f9d5b9664df","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_amerikai_parti_orseg_tagja_merenyletre_keszlt","timestamp":"2019. február. 21. 07:22","title":"Demokratákat, aktivistákat, újságírókat akart ölni az amerikai parti őrség egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást körüljáró szerdai előadásában, viszont szerinte a helyzet kudarcos ugyan, de nem reménytelen. Az eddigi nagy nekirugaszkodásból semmi sem lett – mondta, ma pedig, a harmadik Fidesz-kétharmad után, harminc évvel a rendszerváltás után a kínai berendezkedés nyugati szélén vagyunk.\r

","shortLead":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást...","id":"20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebb7-e736-4067-bd43-1cb8a34aa0df","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 20. 20:17","title":"Tölgyessy: Orbán letért a nyugati útról, és kiderül, megint rossz oldalra állt-e az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","shortLead":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","id":"20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57800bf7-b751-47d6-b774-a815c9d4323a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","timestamp":"2019. február. 21. 14:40","title":"Végre megfejthették, miért csíkosak a zebrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]