[{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség a Kis-Tar-patak völgyében érte a túrázókat.","shortLead":"A szerencsétlenség a Kis-Tar-patak völgyében érte a túrázókat.","id":"20190222_lavina_magyar_hegymaszok_magas_tatra_hegyimentok_ujraelesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7b006-532c-4c3d-9553-e8c108886746","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_lavina_magyar_hegymaszok_magas_tatra_hegyimentok_ujraelesztes","timestamp":"2019. február. 22. 17:14","title":"Lavina sodort el magyar hegymászókat a Magas-Tátrában, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek az örökségvédők: nem szélesítik ki a kerékpárosok miatt a Lánchidat, marad az eredeti szerkezet, így a világörökségi státuszt sem fenyegeti veszély. A fővárosi földutaknak is befellegzett.\r

\r

","shortLead":"Örülhetnek az örökségvédők: nem szélesítik ki a kerékpárosok miatt a Lánchidat, marad az eredeti szerkezet...","id":"20190222_Tarlos_Istvan_Nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat_leaszfaltozzak_a_fovarosi_foldutakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeb0809-587e-46f9-809f-a7660c246999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Tarlos_Istvan_Nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat_leaszfaltozzak_a_fovarosi_foldutakat","timestamp":"2019. február. 22. 14:14","title":"Tarlós István: Nem szélesítik ki a Lánchidat, leaszfaltozzák a fővárosi földutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atomerőműnek az a szándéka, hogy egy gazdasági társaságra bízza a foglalkoztatásukat.","shortLead":"Az atomerőműnek az a szándéka, hogy egy gazdasági társaságra bízza a foglalkoztatásukat.","id":"20190222_Sztrajkolhatnak_a_paksi_atomeromu_biztonsagi_orei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf87fc5-a71d-4de8-b6c8-d7d6d6b0fef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Sztrajkolhatnak_a_paksi_atomeromu_biztonsagi_orei","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Sztrájkolhatnak a paksi atomerőmű biztonsági őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre nehezebben rengetne meg egy esetleges gazdasági válság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre...","id":"20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db447b-ceb6-4b80-9201-2b918ffecf47","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","timestamp":"2019. február. 23. 12:30","title":"Fülke: „A Fidesz akkor sikeres, ha keménykedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","shortLead":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","id":"20190223_autos_video_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55093a4-5073-455f-bd5e-aa66fedc98bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_autos_video_busz","timestamp":"2019. február. 23. 19:23","title":"Gyerekek közt, a járdán, a sulibusz mellett tört utat magának egy autós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásromlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori makuladegenerációt.","shortLead":"Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásromlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori...","id":"20190223_amd_makuladegeneracio_gyogyitasa_genterapia_oxfordi_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f4d6de-3613-4b97-b62b-563bc09ebfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_amd_makuladegeneracio_gyogyitasa_genterapia_oxfordi_egyetem","timestamp":"2019. február. 23. 12:03","title":"Gyógyvírust fecskendeznek 10 ember szemébe, hatalmas áttörés lesz, ha sikerül a kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek hozzáférhetnek a jelszómenedzselő alkalmazásokban tárolt adatokhoz. Azaz a jelszavakhoz.","shortLead":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek...","id":"20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741dd230-2cf5-4f79-940e-798eea22cb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","timestamp":"2019. február. 22. 13:03","title":"Hibát találtak az 5 legjobb jelszótároló programban, kilophatók a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő magyar Heather Watsonnal az oldalán fináléba jutott a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású budapesti keménypályás női tenisztornán.","shortLead":"A címvédő magyar Heather Watsonnal az oldalán fináléba jutott a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású...","id":"20190222_stollar_fanny_paros_budapesti_tenisztorna_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8178f2-64e2-4c81-be4e-04074bc69c66","keywords":null,"link":"/sport/20190222_stollar_fanny_paros_budapesti_tenisztorna_donto","timestamp":"2019. február. 22. 21:38","title":"Párosban döntőzhet Stollár Fanny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]