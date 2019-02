Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze sose merül le benne az akkumulátor.\r

","shortLead":"Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze...","id":"201908_terkep_esszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96303de1-d004-49bc-b78c-e913cf2ba436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb6c5c-e8c4-4e54-b6ab-4caae912349c","keywords":null,"link":"/kkv/201908_terkep_esszel","timestamp":"2019. február. 24. 08:00","title":"Reneszánszát éli a cég, amelytől Sherlock Holmes is rendelt térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","shortLead":"Az Oscar egyszer sem jött össze neki, pedig kilencszer jelölték.","id":"20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9145854b-3334-4bce-a1f3-a0af71a3c9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1be4-544f-4bf6-bcf6-e851cff020af","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Meghalt_Stanley_Donen_az_Enek_az_esoben_rendezoje","timestamp":"2019. február. 24. 12:18","title":"Meghalt Stanley Donen, az Ének az esőben rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","shortLead":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","id":"20190223_dardai_hertha_bayern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8ad97-c408-4b83-8942-70d097fbc744","keywords":null,"link":"/sport/20190223_dardai_hertha_bayern","timestamp":"2019. február. 23. 18:14","title":"Dárdai fia is játszott a Herthában a Bayern ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött fegyenccel. Az őr elvileg tudta, hogy üres a fegyver, mégsem szólt róla a rendőröknek.","shortLead":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött...","id":"20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1315ce-b769-4fc8-9758-f39c67afc93f","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2019. február. 23. 20:22","title":"Tudta a lefegyverzett őr, hogy nincs lőszer a fegyverben, mégsem szólt róla a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","shortLead":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","id":"20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f042a06-0b6b-44d9-b775-058f92b84aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","timestamp":"2019. február. 24. 07:48","title":"R. Kellynek kezesre van szüksége, ha nem akar mindjárt börtönbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]