Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.

Reagált a kormány első számú ellensége, a "sorosista befolyás alatt álló", "álcivil" Magyar Helsinki Bizottság a kipattant venezuelai magyarok ügyére a Facebookon. A civilek teljes mértékben egyetértenek a kormánnyal: "A menekülő venezuelaiak befogadása - bármi is motiválja azt a magyar kormány részéről - erkölcsileg és jogilag helyes dolog."

A Helsinki kifejti, hogy Venezuela összeomlott, "a legalapvetőbb élelmiszerek és gyógyszerek is hiányoznak, a szélsőbaloldali, populista kormány egyre elnyomóbb rendelkezéseket vezetett be és elharapózott a sok halálos áldozattal járó erőszak. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság szerint hárommillió venezuelai kényszerült már arra, hogy elhagyja az otthonát, 80%-uk valamelyik latin-amerikai országban lelt menedékre. Az ENSZ egyértelműen menekültválságként tekint erre a helyzetre, tehát a hazájukat elhagyó venezuelaiak jogosultak lehetnek a menekült státuszra."

Kitér a szervezet az érkezők jogi státuszára is "A Magyarországra érkező venezuelaiak valószínűleg nem menedékkérőként jöttek, hiszen például a tavalyi menekültügyi statisztikákban nem szerepelnek.

Egyébként is, ha menedéket kértek volna, akkor most mindnyájan a semmi közepén álló, szögesdróttal körbevett tranzitzónákban jogellenesen fogva tartva várnák a kérelmüket biztosan elutasító döntést."

És nem nehéz párhuzamot vonni az idegenellenes kampánnyal is: "Ahhoz hasonlóan, ahogy a kormány már Ukrajnában is nyíltan toboroz munkaerőt, ez a történet is rámutat a kormányzati idegenellenes gyűlöletkampány tarthatatlanságára. Ez a hazug propaganda leginkább a menedékkérőkre és az őket segítő civilekre irányul.