Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha hallgat a kétkedőkre, történelmi lehetőséget szalaszthat el.","shortLead":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump...","id":"20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f4d9f-eb6d-48d6-b2c2-e1584c2222c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","timestamp":"2019. február. 24. 18:58","title":"Trump figyelmeztetést kapott Észak-Koreától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat nélkül osztogatja a kormány a tízmilliós hitelt; Polt Péter úgy döntött, nem megy el az EP-ben tervezett meghallgatásra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat...","id":"20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b16599-e2a7-45d7-88a0-8c2cd2f9d86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","timestamp":"2019. február. 24. 07:00","title":"És akkor utoljára osztanak lapot a munkahelyi gépen pókerezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","shortLead":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","id":"20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750be58-5473-4b80-a3d8-211262f30c87","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","timestamp":"2019. február. 25. 15:25","title":"Később kezdődik Nicki Minaj mai budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely a sorozat történetében most először jelentkezik posztapokaliptikus témával. A katasztrófát követő időszak persze a legrosszabbat csalogatja elő a túlélők egy részéből. Kipróbáltuk az év egyik ígéretes akciójátékát. ","shortLead":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely...","id":"20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a9125-916f-40c1-bd40-cf3da1275ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 23. 20:00","title":"Mi lehet nehezebb egy atomkatasztrófa túlélésénél? Az új Far Cry játék megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","shortLead":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","id":"20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5a5858-cc99-41ce-978c-0718bc49a9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Orbán Viktor most írta alá, hogy támogatjuk a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68623c2a-797a-4d68-935f-027b617e56d3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ritkán találkozni olyan kívül-belül izgalmas autóval, mint amilyen a francia márka új zászlóshajó modellje. Nem kevés bátorság kell manapság egy ilyen típus piacra dobásához, és emiatt még a hibák felett is könnyebben szemet lehet hunyni. ","shortLead":"Ritkán találkozni olyan kívül-belül izgalmas autóval, mint amilyen a francia márka új zászlóshajó modellje. Nem kevés...","id":"20190224_unalomuzo_teszten_az_ev_Autoja_finalista_uj_peugeot_508","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68623c2a-797a-4d68-935f-027b617e56d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e30b470-c692-4712-9de4-81e649978c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_unalomuzo_teszten_az_ev_Autoja_finalista_uj_peugeot_508","timestamp":"2019. február. 24. 12:30","title":"Unaloműző: teszten az Év Autója finalista új Peugeot 508","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","shortLead":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","id":"20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccbe4e-1e6c-459f-bbe4-eb3ad142676c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","timestamp":"2019. február. 25. 05:38","title":"Kgfb: fontos figyelmeztetés érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára. A vállalat szerint megoldásával a reaktív működés helyett adatalapú, prediktív működésre nyílik lehetőség. Ez egyik oldalról javíthatja az ügyfélélményt, másik oldalról optimalizálja a költségeket.","shortLead":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára...","id":"20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1d691-abfc-4865-8b7e-8d92a0056f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. február. 24. 14:03","title":"Még azelőtt megszólal majd a csengő a mobilszolgáltatónál, mielőtt az ügyfél érezné, hogy baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]