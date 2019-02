Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a borászatnak eddig évi egymillió forint körül volt a bevétele. ","id":"20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89d6d2-1663-4ed6-abad-349689523ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34aa0c0-db6b-44a5-81c7-ce62bdb08a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_160_millio_forintnyi_unios_penzt_kapott_Horcsik_Richard_fia_egy_borhazra","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"160 millió forintnyi uniós pénzt kapott Hörcsik Richárd fia egy borházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","shortLead":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","id":"20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d85ae-ec85-4250-a22a-fd470c29f580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","timestamp":"2019. február. 27. 15:38","title":"Döcög a CIB ügyfélszolgálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","shortLead":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","id":"20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3474-53d0-41b5-b770-fd6cf59f9356","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","timestamp":"2019. február. 27. 13:11","title":"Videó: Egész mezőnyi területen nyílik a hóvirág az Alcsúti Arborétumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csoportos elbocsátás még januárban történt, de csak most kapott nyilvánosságot.","shortLead":"A csoportos elbocsátás még januárban történt, de csak most kapott nyilvánosságot.","id":"20190227_Kirugtak_30_embert_a_budaorsi_Tescotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edab0ac-548d-411d-9506-f58681940753","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Kirugtak_30_embert_a_budaorsi_Tescotol","timestamp":"2019. február. 27. 16:49","title":"Kirúgtak 30 embert a budaörsi Tescótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It megszületésének 30. évfordulójára indított.","shortLead":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It...","id":"20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e41af5-149b-420b-b5b3-66498ecd387d","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","timestamp":"2019. február. 26. 13:52","title":"Serena Williamsszel és más \"őrült nőkkel\" készült az Oscar legütősebb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát, ami nemcsak tárhelyben lesz nagyobb az 512 GB-os változatnál, de árban is a dupláját kell kifizetni érte.","shortLead":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát...","id":"20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580cb157-6590-4fa6-a344-9b582db045c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. február. 27. 11:03","title":"Erre rengeteg dolog felfér: itt az 1024 GB-os microSD memóriakártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","shortLead":"Neki aztán teljesen mindegy, hogy egy szirénázó rendőrautónak van az útjában percekig.","id":"20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a5641-6815-46d0-bf81-63f9104642ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cde99-af35-468b-923c-f4c1e3bbc0d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_szirena_autos_video_elsobbseg","timestamp":"2019. február. 26. 12:22","title":"Ez az autós aztán nem rendőrpárti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]