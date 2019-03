Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös jövőjükért, hiszen most minden jobb. 2019. február. 28. 07:31 Kovács Patrícia elmagyarázza, hogy néha a válás a legjobb döntés Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy S10+-t. 2019. február. 28. 18:03 Vajon Európa vagy Amerika kapja a jobb Galaxy S10+-t? Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött. 2019. február. 28. 09:15 Villamos és taxis ütközött a Móriczon – fotó A tavaszias időben a szél többfelé megerősödik. 2019. február. 28. 05:11 20 fok fölé is kúszhat ma a hőmérséklet Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült. 2019. március. 01. 08:21 Itthon a 20 millió forintos, az USA-ban a 10 milliós Tesla számít újdonságnak A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen tiltakoznak az őrök. 2019. február. 28. 17:28 Figyelmeztető sztrájk lesz szombaton a Paksi Atomerőműnél A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban érkező új csúcsmobillal, a P30 Próval tette mindezt. 2019. február. 28. 10:33 Ha tényleg ilyen lesz a Huawei P30 Pro kamerája, végleg elfelejthetjük a fényképezőgépeket A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig. 2019. március. 01. 17:03 Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek fényképezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig.","shortLead":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet...","id":"20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb603e3-70f6-4603-b248-53257b76da27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","timestamp":"2019. március. 01. 17:03","title":"Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]