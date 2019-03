Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó, egy „okosan buta” készülékről.","shortLead":"Óriási a jelentősége egy kontinens szempontjából egy filléres telefonnak: az MWC 2019 szürke eminenciásáról van szó...","id":"20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd546167-624a-4fc8-93e4-a4b06f1e80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a49689a-25e5-4088-a285-8b760b3f4185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_orange_sanza_kaios_felig_okostelefon","timestamp":"2019. február. 28. 09:03","title":"Ez a mobil a világkiállítás legolcsóbb szenzációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","shortLead":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","id":"20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12fbfe5-02aa-4b25-8d65-35a229beb862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","timestamp":"2019. március. 01. 11:10","title":"Gázszerelőknek hazudták magukat, de lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel a repülők.","shortLead":"Budapestről kirakták őket, Zamárdi befogadta a rendezvényt, július 13-14-e között a Balaton partján zúgnak fel...","id":"20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d9fa15-514d-4907-b953-b433e043ae92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Eldolt_Zamardiban_lesz_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2019. március. 01. 11:11","title":"Eldőlt, Zamárdiban lesz a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","shortLead":"Az elektronikus csatornák működésében lehetnek fennakadások.","id":"20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d85ae-ec85-4250-a22a-fd470c29f580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_cib_bank_ugyfelszolgalat_fennakadas","timestamp":"2019. február. 27. 15:38","title":"Döcög a CIB ügyfélszolgálata [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel kapcsolatos problémákról.","shortLead":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel...","id":"20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d49c709-69b6-43fa-b527-dc4d554d59c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","timestamp":"2019. március. 01. 09:03","title":"Van otthon wifije? Kiderült, mi a baja vele a legtöbbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","shortLead":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","id":"20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3474-53d0-41b5-b770-fd6cf59f9356","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","timestamp":"2019. február. 27. 13:11","title":"Videó: Egész mezőnyi területen nyílik a hóvirág az Alcsúti Arborétumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","shortLead":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","id":"20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9008c-a6c5-4c6d-a5b2-53687e5c9edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","timestamp":"2019. március. 01. 09:21","title":"Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","shortLead":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","id":"20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4cce56-cade-42c4-942e-b688bb66b2f1","keywords":null,"link":"/sport/20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","timestamp":"2019. február. 28. 06:58","title":"Madridban intézte el a Barcelona a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]