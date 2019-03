Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","id":"20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da34c86d-f6a0-449a-86e3-ae9be329d641","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","timestamp":"2019. március. 01. 16:08","title":"A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan üldözött egy betörőt.","shortLead":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan...","id":"20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8369b7-a074-454c-b665-37b4194c3a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","timestamp":"2019. március. 01. 14:23","title":"Svájcban még a rendőröket is megbüntetik, ha túl gyorsan üldöznek valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","shortLead":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","id":"20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8be60-f420-4b7b-8ac3-78b887c4def2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","timestamp":"2019. március. 02. 06:15","title":"Milliós támogatás mellett fogy a dohányunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4685a3c-a1f3-45bb-83ef-a31e16b804e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ellenállónak hirdetik a Xiaomitól függetlenné vált Redmi márka első okostelefonját, a Redmi Note 7-et. A szokásos tortúrateszt azonban megtalálta az eszköz gyenge (vagy inkább nagyon gyenge) pontját.","shortLead":"Igen ellenállónak hirdetik a Xiaomitól függetlenné vált Redmi márka első okostelefonját, a Redmi Note 7-et. A szokásos...","id":"20190301_redmi_note7_torturateszt_hajlitasteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4685a3c-a1f3-45bb-83ef-a31e16b804e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481662f4-7c1d-471d-8fed-9786be75524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_redmi_note7_torturateszt_hajlitasteszt","timestamp":"2019. március. 01. 15:03","title":"Van egy kis gond a Xiaomi Redmi Note 7 szívesen hangoztatott ellenálló-képességével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","shortLead":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","id":"20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be23a871-c065-4347-858a-4fbbf4ec4095","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","timestamp":"2019. március. 01. 20:18","title":"Elásott női holttestet találtak egy ház kertjében Öreglakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","id":"20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a44d3-4c8a-4790-8a88-8e7eee5d1871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","timestamp":"2019. március. 01. 17:19","title":"Megállapodtak a béremelésről a postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lesz új óvoda, bölcsőde, és orvosi rendelő is Nagykátán az idén. A város polgármestere közleményben nyugtatta meg a helyieket. Az elbocsátásokról egy szót sem szólt, a kirúgottak munkáltatójának vezetője lemondott, a dolgozóknak meg fogalma sincs, hogy mi lesz velük.","shortLead":"Lesz új óvoda, bölcsőde, és orvosi rendelő is Nagykátán az idén. A város polgármestere közleményben nyugtatta meg...","id":"20190301_Nincs_semmi_gond_a_43_kozalkalmazottat_elbocsato_Nagykata_polgarmestere_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9003992-7392-4b19-b6c1-9a5670d50fa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nincs_semmi_gond_a_43_kozalkalmazottat_elbocsato_Nagykata_polgarmestere_szerint","timestamp":"2019. március. 01. 13:20","title":"\"Politikai hangulatkeltés\" - nincs semmi gond a 43 közalkalmazottat elbocsátó Nagykáta polgármestere szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]