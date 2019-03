Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai Puszan város egyik hídjába. A híddal való ütközés előtt már volt egy másik húzása is. A balesetről készül videó tanúsága szerint a hajó elején is repült minden. Egy részeg orosz tengerész lyukat ütött egy dél-koreai hídon A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki. Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá
5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.
Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük
Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.
A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort Részegen belehajtott egy benzinkút boltjába az NK Osijek 22 éves játékosa, Petar Bockaj, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök hamarosan elfogták, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő csapat pedig azonnal szerződést bontott a kezdőben játszó fiatalemberrel – írta a 24sata.hr nevű horvát internetes portál.
Részegen és szándékosan hajtott egy benzinkútba Mészáros eszéki csapatának játékosa
A 83 éves zenész a szóvivője szerint teljesen fel fog épülni.
Jerry Lee Lewis sztrókot kapott Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri őket. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.
Fülke: „Szervezett és összehangolt lejáratás zajlik a Jobbik ellen" A BKK szerint nincs annyi információjuk, hogy ki tudják vizsgálni az esetet. Ha viszont valóban megtörtént, szeretnének segítséget nyújtani.
Egy édesanya szerint leszállították 13 éves lányát a HÉV-ről, mert nem tudott jegyet venni