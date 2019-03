Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal ezelőtt. A növekvő hőmérséklettel együtt a vándorlási időtartam is megnövekedett.","shortLead":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal...","id":"20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47dcf6-d80f-4f33-93c4-c9c9756ed67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","timestamp":"2019. március. 04. 00:03","title":"Hamarabb térnek haza a gólyák, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcded5a2-9572-404a-bd5f-6782f15e59c5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A monstre tárlat az önkívületi állapot vizuális megjelenítéseit kutatja – együttműködésben a berni Paul Klee-központtal. Öt hónapon át 72 művész 230 műtárgya sorjázik kilenc fejezetben az ókortól máig a termekben, egy teljes emeleten pedig La Monte Young és Marian Zazeela Dream House című fény- és hanginstallációja látható. A földrajzi tekintetben széles spektrumba az európai pogány kultuszoktól a kereszténységen át a brazíliai Candombiéig, a kubai Santeriáig vagy a sarkköri sámánizmusig sok minden belefér. ","shortLead":"A monstre tárlat az önkívületi állapot vizuális megjelenítéseit kutatja – együttműködésben a berni Paul...","id":"20190304_Utazas_az_eksztazis_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcded5a2-9572-404a-bd5f-6782f15e59c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a9ec0-beda-4e20-a467-e8262e782681","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Utazas_az_eksztazis_korul","timestamp":"2019. március. 04. 11:59","title":"Utazás az eksztázis körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","shortLead":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","id":"20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79de5bba-f5fa-4d06-a75c-8ac06be866d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","timestamp":"2019. március. 05. 09:13","title":"Busz takarásából lépett ki egy kislány Miskolcon, elütötte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz jelöltje.\r

