[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben viszont a polgármester fiának alakja sejlik föl.","shortLead":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben...","id":"20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de74ab-56d8-4746-852b-969e681a3ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","timestamp":"2019. március. 10. 10:10","title":"Ősfás erdőt irtottak ki Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","shortLead":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","id":"20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5898594-7908-4b8d-b1d3-4fd0f86d52a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","timestamp":"2019. március. 09. 13:04","title":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját a Wizz Air egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d362cae-fb9f-442a-bd91-7f83f978b34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezrek tüntettek vasárnap Oroszország több városában az ellen a törvénytervezet ellen, amelynek alapján az országot lekapcsolhatnák a globális internethálózatról válsághelyzetek esetében.","shortLead":"Ezrek tüntettek vasárnap Oroszország több városában az ellen a törvénytervezet ellen, amelynek alapján az országot...","id":"20190310_Putyin_nem_veheti_el_az_internetet__igy_demonstralt_tobb_ezer_orosz_az_online_szabadsag_vedelmeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d362cae-fb9f-442a-bd91-7f83f978b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaff625b-740c-4e3d-a886-707e91a9197f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Putyin_nem_veheti_el_az_internetet__igy_demonstralt_tobb_ezer_orosz_az_online_szabadsag_vedelmeben","timestamp":"2019. március. 10. 20:31","title":"Putyin nem veheti el az internetet - így demonstrált több ezer orosz az online szabadság védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","shortLead":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","id":"20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc07b06-ae76-45fe-ac59-6bf359c4343a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","timestamp":"2019. március. 09. 19:05","title":"Az anyja emelte ki a vízből a megölt szekszárdi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően, ezért a rendőrség vizsgálatot indított.","shortLead":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően...","id":"20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdd37c1-1a14-4b2c-a8b9-5e5929aabd1f","keywords":null,"link":"/sport/20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","timestamp":"2019. március. 09. 17:45","title":"A biztonságiak verhették meg a debreceni szurkolókat Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]