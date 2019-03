Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de6c315-d7fd-4085-8551-3d67501b5450","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A másnap a kaliforniai Fremontban elhunyt Ernest Quintana családja fel van háborodva, amiért az orvos nem személyesen közölte a beteggel a lehető legrosszabb hírt. ","shortLead":"A másnap a kaliforniai Fremontban elhunyt Ernest Quintana családja fel van háborodva, amiért az orvos nem személyesen...","id":"20190310_Robotot_kuldott_maga_helyett_az_orvos_hogy_tudassa_a_betegevel_a_paciens_haldoklik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de6c315-d7fd-4085-8551-3d67501b5450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbfe237-0972-4f3d-ad15-32f4cd235953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Robotot_kuldott_maga_helyett_az_orvos_hogy_tudassa_a_betegevel_a_paciens_haldoklik","timestamp":"2019. március. 10. 15:03","title":"Robotot küldött maga helyett az orvos, hogy tudassa a betegével: a páciens haldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni szieszta előnyeit – állapították meg görög kutatók.","shortLead":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni...","id":"20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac20c6-16e0-47f0-9dfb-fa3a01be9847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","timestamp":"2019. március. 10. 13:03","title":"Meglepheti az eredmény: megmérték, mennyivel csökkenti a vérnyomást a rendszeres délutáni alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","shortLead":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","id":"20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750a5f6-9509-4bf1-a5ec-b0d1730d269d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","timestamp":"2019. március. 09. 16:32","title":"Hazajött dolgozni a magyar targoncás Ausztriából, de a magyar szabályok nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért. Szilícium-völgybeli példákra alapozva azt tették, amit egy startup: felvettek néhány fiatal mérnököt, és menet közben találták ki, mit akarnak.","shortLead":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért...","id":"20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1ec4d-2d58-40f5-a793-0a63051d8437","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","timestamp":"2019. március. 10. 19:15","title":"\"Csak egy dobásotok van\" - a Tesla indulásának mesébe illő története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították meg a Kínai Mezőgazdasági Egyetem kutatói.","shortLead":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították...","id":"20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1e4a8-d121-4c83-9778-dda91307f0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","timestamp":"2019. március. 11. 09:03","title":"Megfejtették az elhízás kevesek által ismert forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]