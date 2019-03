Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","shortLead":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","id":"20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33bb39-8c63-442b-83c1-cb95ae7f3c16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","timestamp":"2019. március. 12. 13:21","title":"Guruló nappali a Renault önvezető luxus-villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","shortLead":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","id":"20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cf1f7-7e57-4458-a7cf-cbc95abb4fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","timestamp":"2019. március. 12. 11:12","title":"\"A kialakult helyzet miatt\" elhalasztják a nőverő rapper fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról...","id":"20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a49643-5137-41cd-88fa-92cce6319093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","timestamp":"2019. március. 12. 13:42","title":"Nagycsaládosok autótámogatása: kiderült, mikor kell késedelmi kamattal együtt visszafizetni a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","shortLead":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","id":"20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cc2d2-17d4-484c-94a5-8d6fccfc9bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","timestamp":"2019. március. 11. 14:57","title":"Újra tőzsdére megy a Levi's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","shortLead":"A török elnök szerint a tüntetők megzavarták a müezzin énekét. ","id":"20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c16d1-f70a-4a23-995e-ef9fa1b10fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Erdogan_is_beszolt_a_konnygazzal_feloszlatott_nonapi_tuntetoknek","timestamp":"2019. március. 11. 20:10","title":"Erdogan is beszólt a könnygázzal feloszlatott nőnapi tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak segítséget. ","shortLead":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak...","id":"20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a41142-3bd2-4870-bc8c-dde9e16224f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. március. 11. 18:21","title":"Órák múlva érkezett csak segítség egy mozgásképtelen férfihoz a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741f8f9-7dd3-4cb2-9e7b-438431008b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti frakcióvezető először az egyetemen tette tiszteletét.","shortLead":"A néppárti frakcióvezető először az egyetemen tette tiszteletét.","id":"20190312_Fotok_A_CEUn_jart_Manfred_Weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1741f8f9-7dd3-4cb2-9e7b-438431008b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82578807-b431-430c-a716-08b5e559673c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fotok_A_CEUn_jart_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 12:15","title":"Fotók: A CEU-ra ment elsőként Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","shortLead":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","id":"20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8057c-c797-408a-b785-f3588878da2c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","timestamp":"2019. március. 11. 18:13","title":"Visszaengedik a vadonba a budapesti állatkert óriásvidráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]