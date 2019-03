Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította a feltételezett elkövetőket.","id":"20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040a776-0d0a-4234-a9dd-34ec4a098eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bulinegyed_biztonsagi_orok_vii_kerulet_nemet_autogyar_menedzser_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. március. 13. 21:50","title":"Elfogták a biztonságiakat, akik német topmenedzsert vertek meg a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint 17 rendőr intézkedett a Vittulánál, és tíz percen belül a helyszínen voltak. ","shortLead":"Pintér Sándor szerint 17 rendőr intézkedett a Vittulánál, és tíz percen belül a helyszínen voltak. ","id":"20190313_Ujabb_reszleteket_arult_el_a_brutalis_belvarosi_verekedesrol_a_belugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df390afa-5320-46d3-9e3d-68faac46e27c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Ujabb_reszleteket_arult_el_a_brutalis_belvarosi_verekedesrol_a_belugyminiszter","timestamp":"2019. március. 13. 17:04","title":"Újabb részleteket árult el a brutális belvárosi verekedésről a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","shortLead":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","id":"20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a33b6e-1f98-4fc6-8b49-0a8c5c951f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","timestamp":"2019. március. 14. 13:21","title":"Megtapogattuk a jövő autógumiját, ami lebegő és önvezető autókra való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor által vizsgált 14 bank ajánlatait összehasonlítva látszik, hogy a legkedvezőbb és legdrágább ajánlatok közötti árkülönbség csaknem minden kamatperiódus esetében nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest. ","shortLead":"A Bankmonitor által vizsgált 14 bank ajánlatait összehasonlítva látszik, hogy a legkedvezőbb és legdrágább ajánlatok...","id":"20190313_Lakashitelajanlatok_millios_kulonbsegek_a_visszafizetendo_osszegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e61340-5bb3-4db4-a670-d63b3be690e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Lakashitelajanlatok_millios_kulonbsegek_a_visszafizetendo_osszegekben","timestamp":"2019. március. 13. 14:14","title":"Lakáshitel-ajánlatok: milliós különbségek a visszafizetendő összegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","shortLead":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","id":"20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb52d7f-312d-4812-9a99-5d32fa53ac2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","timestamp":"2019. március. 14. 14:28","title":"Szavazhat a brit parlament az újabb Brexit-referendumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Valton sok pénzt bukhat a bank felszámolásával. ","shortLead":"A Valton sok pénzt bukhat a bank felszámolásával. ","id":"20190313_Vegleg_bedolhet_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e09a228-b437-4572-8fa3-1d959c82fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Vegleg_bedolhet_Matolcsy_unokatestverenek_bankja","timestamp":"2019. március. 13. 11:35","title":"Végleg bedőlhet Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]