Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok tűzveszélyesek lehetnek.","shortLead":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok...","id":"20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf50ff-152a-4266-a14c-fd327c3c99f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","timestamp":"2019. március. 14. 20:03","title":"Az öné ugye nincs köztük? Tüzet okozhatnak a HP laptopok akkumulátorai, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz ellenőrzésekor Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz...","id":"20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f06990-026a-44d1-88fd-fceb9efe960e","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","timestamp":"2019. március. 16. 08:57","title":"Nagyon alábecsülte a magyar pénzügyőröket a macedón marihuána-csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5e09c-2928-47ce-91e6-0c14fd5b6179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se Juncker, se Soros, így a birodalom volt a legerősebb kifejezés, amit Orbán Viktor miniszterelnök megengedett magának március 15-én. Ilyen semmitmondó beszéde régen volt.","shortLead":"Se Juncker, se Soros, így a birodalom volt a legerősebb kifejezés, amit Orbán Viktor miniszterelnök megengedett magának...","id":"20190315_orban_beszed_marcius_15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5e09c-2928-47ce-91e6-0c14fd5b6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03331ae-f42c-48ed-8010-61658aa10107","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_orban_beszed_marcius_15","timestamp":"2019. március. 15. 12:25","title":"Sorosozás helyett csak birodalmazott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","shortLead":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","id":"20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f0501b-482d-4371-a47f-9c63af152877","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","timestamp":"2019. március. 15. 10:05","title":"Öt rendőr kezdett ellenőrizni egy fiatalt az Orbán-beszéd helyszínén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","id":"20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce4a3cf-ea94-4f82-9466-5a9e998abfde","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 14. 21:07","title":"Két rakétát lőttek ki Tel-Avivra a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, ehhez még grafikai tudásra sincs szükség. A Facebookon mindez pár gombnyomással megoldható. ","shortLead":"Ha egy ünnepségen sem tud ma részt venni, akkor is kifejezheti tiszteletét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...","id":"20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78e127-727b-4342-ad1e-7808c5a9fbae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_facebook_keret_profilkep_kokarda_magyar_zaszlo_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 15. 11:03","title":"Facebookos profilképére is kiteheti ma a kokárdát, mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország történetének ötödik közvetlen államfőválasztása. A fő esélyes a liberális Zuzana Caputová.","shortLead":"Szlovákiában országszerte csaknem 5940 választóhelyiség nyílt meg szombaton reggel, és ezzel megkezdődött az ország...","id":"20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ba4e0-3fd1-46c5-996b-84feeaed7545","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Szlovakia_elnokot_valaszt","timestamp":"2019. március. 16. 08:05","title":"Szlovákia elnököt választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","shortLead":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","id":"20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8429095-68c1-46b3-b09d-50a1dab046f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. március. 14. 18:56","title":"Elbocsátásokra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]