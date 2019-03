Körbevették az elnöki palotát a tüntetők Belgrádban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","shortLead":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","id":"20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ef1b7-2475-43ae-806c-76d676b70192","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","timestamp":"2019. március. 16. 19:37","title":"Ez az öt szám több mint hárommilliárd forintot érhetett egy telitalálat esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","shortLead":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","id":"20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb8ea6f-81ad-4059-b04e-43d79d02bfaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","timestamp":"2019. március. 16. 21:21","title":"Iránban tíz év börtönre ítéltek egy amerikai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak – számolt be a BBC a brit pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak –...","id":"20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad1782-001a-4b45-8233-80ff7b79b57b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. március. 16. 10:03","title":"Nagy dolog, ha meglépik: tilos lehet a gázfűtés az új házakban, ráadásul már 2025-től a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","shortLead":"Nem volt túl bonyolult a rabló terve.","id":"20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588db025-a4ff-414a-aae7-6636a5ca5fbc","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Megprobaltak_kirabolni_az_Oceans_11_filmbol_ismeros_kaszinot_de_ehhez_tenyleg_George_Clooney_kell","timestamp":"2019. március. 16. 15:39","title":"Megpróbálták kirabolni az Ocean’s 11 filmből ismerős kaszinót, de ehhez tényleg George Clooney kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]